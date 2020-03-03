Наймолодша мільярдерка світу, модель Кайлі Дженнер опублікувала нове фото в купальнику

Зірка позувала на пляжі, вразивши своєю ідеальною зовнішністю, пише Politeka.net.

Кайлі вибрала для відпочинку коричневий купальник з принтом. Купальне вбрання ідеально підкреслило тонку талію, пишні груди і стегна знаменитості. Від фігури Дженнер не можна відірвати погляду. До того ж глибоке декольте додавало образу пікантності: "Ого, аж слів не вистачає".

Хоча зірка і проводила час на пляжі, вона все ж не забула про аксесуари. Довгі сережки і масивне кільце - доповнили образ.

Також на пальцях Дженнер можна помітити довгий квадратний манікюр. Мільярдерка поклала руки собі на голову, прибравши з обличчя волосся.

На Кайлі можна помітити макіяж в її стилі - довгі вії і губи, підкреслені олівцем. Також чорні брови виділялися на обличчі.

За дев'ять годин пост зібрав майже чотири мільйони лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі засипали Кайлі компліментами, назвавши її однією з найкрасивіших дівчат світу з шикарною фігурою.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер опублікувала фото з донькою, Стормі. Зірка була в купальнику, який підкреслив її фігуру.

Кайлі позувала спиною, тому можна було розглянути її п'яту точку.

Також не можна не звернути увагу на рівні ніжки знаменитості. Дженнер тримала свою дочку за ручку і разом з нею йшла у воду. При цьому красуня взялася рукою за капелюшок, щоб той не полетів через сильний вітер.

Нагадаємо також, що Кайлі Дженнер позувала в купальнику.

На фото модель, крім того, що була напівголою, показала ще й свою дивну зачіску: волосся знаменитість зібрала в хвіст і додала до нього, ймовірно, штучні пасма. Таким чином, можна було споглядати вражаючих розмірів косу.

Раніше ми писали, що Кайлі Дженнер сиділа навпочіпки, красуючись довгим волоссям золотистого кольору, забарвленим модною техніці балаяж.

Свій образ Кайлі доповнила невагомими босоніжками на шнурівці, безліччю золотих браслетів, які наділа прямо на рукави сукні, а також красуня показала білу сумочку, в тон сукні.

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