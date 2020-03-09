Онука відомого російського актора Михайла Боярського Єкатерина похвалилася стрункою фігурою

Свіже фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka. На серії знімків дівчина стоїть у чорній міні-спідниці і чорному топі. Одяг вигідно підкреслює пишну фігуру 21-річної дівчини. Особливо яскраво виділяються її груди. В руках Катерина тримає червоні кулі. До речі, на фотографіях вечір або ніч. Видно, що Боярська фотографувалася в темряві.

«Зі святом, дівчата! Бажаю вам любити і бути коханими, незалежними, успішними і самодостатніми», - привітала Катя своїх підписників.

За 11 годин пост дівчини зібрав майже 700 лайків. Зоряна тітка Каті, Єлизавета Боярська теж залишила лайк під постом племінниці.

«Катя, вітаю Вас з минулим Міжнародним жіночим днем! Бажаю Вам всього самого, самого найкращого!», «Нехай це свято у тебе буде кожен день», «З 8 березня богиня краси», «Катерина ви прекрасні, будьте моєю дружиною», «Катюня привіт...з 8 березня тебе будь щаслива і здорова», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Катерина Боярська опублікувала відверте фото у чорному топіку. Іншого одягу на ній не було видно. Топ виявився настільки вузьким, що ледве вмістив пишні принади дівчини. Образ вона доповнила ланцюжком на шиї і розпущеним волоссям. Крім цього, Боярська попросила своїх прихильників оцінити, наскільки її образ гарячий.

Як відомо, Катерина Боярська – донька актора, а нині депутата Держдуми Сергія Боярського. Катя росла в зірковій родині, адже її бабуся і дідусь – відомі радянські актори, а тітка – популярна російська актриса. Сама Катя поки не прагне займатися акторською майстерністю.

Нагадаємо, що Катерина Боярська трохи не розірвала пишним бюстом тісний топ: "божественний розмір".

А ще Politeka писала, що Катерина Боярська прямо в спальні показала свою темну сторону: "Ех, яка чертовка!".

Також Politeka повідомляла, що Катерина Боярська покрутила принадами на камеру: «Ось це величезні…».