Онука російського актора Михайла Боярського Катерина засвітила массивнві «м'ячики» у відвертій піжамі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram дівчини.

«Доброго ранку», – підписала красуня свій знімок.

Катерина Боярська на новій фотографії позує біля дзеркала, майже підійшовши до нього впритул з айфоном. Вона показала свою піжаму, яка складається з облягаючим майки з глибоким декольте, а також штани в тон. Волосся Катя просто зачесала і поклала рівними пасмами на плечі.

На свій знімок вона наклала фільтр в instagram, який зробив все в кадрі червоного кольору, а на її голові з'явилися чертячьи ріжки.

На тлі можна побачити куточок ліжка в її кімнаті.

Фанати не змогли оцінити кадр або написати коментарі. Все із-за того, що Катерина опублікувала його в сторіс Инстаграма, де така функція відсутня.

Нагадаємо, що зовсім недавно Катерина блиснула пишними формами у відвертій кофті.

«У мене немає ніяких обмежень», - коротко йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на опублікованих знімках онука Боярського позує в облягаючому топі, який ефектно підкреслюють її розкішні форми шостого розміру.

Як повідомлялося раніше, онука відомого російського актора Михайла Боярського Катерина показала новий образ у Инстаграме

На фото Катерина позує в чорному топі. Іншого одягу на ній не видно. Образ доповнила Боярська ланцюжком на шиї і розпущеним волоссям. Знімок дівчина робила в дзеркало. Можна побачити поруч стіл, інший телефон, велике ліжко, фіранки і інші елементи інтер'єру.

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Діти легендарного артиста Михайла Боярського - Ліза і Сергій - вже давно не діти, у кожного своє життя, у останнього сьогодні, 24 січня - 40-річний ювілей і дочка Катерина виросла справжньою красунею.

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