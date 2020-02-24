Онука легендарного російського актора Михайла Боярського Катерина показала новий образ в Instagram

На фото Боярська позує в джинсовке і білому топі, а також штанях. Образ Катерина доповнила великими сережками. Волосся в цей раз пишногруда красуня зібрала в хвіст. Внучка Боярського в цей раз позувала боком на фото і можна легко оцінити її великі форми. На тлі нічого не видно, так як Катерина просто стояла на тлі стіни. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Порадьте фільм якийсь класний, будь ласка", - написала Боярська під фото.

Фанати не змогли оцінити знімок або написати коментарі під ним. Все із-за того, що фото було опубліковано в сторіс Инстаграма, де така функція відсутня.

Раніше ми повідомляли, що онука російського актора Михайла Боярського Катерина засвітила масивні «м'ячики» у відвертій піжамі.

«Доброго ранку», – підписала красуня свій знімок.

Катерина Боярська на новій фотографії позує біля дзеркала, майже підійшовши до нього впритул з айфоном. Вона показала свою піжаму, яка складається з облягаючим майки з глибоким декольте, а також штани в тон. Волосся Катя просто зачесала і поклала рівними пасмами на плечі.

На свій знімок вона наклала фільтр в instagram, який зробив все в кадрі червоного кольору, а на її голові з'явилися чертячьи ріжки.

Повідомлялося, що онука відомого російського актора Михайла Боярського Катерина показала ідеальне тіло у новому відвертому знімку.

«Hoe party», - йдеться в повідомленні.

На опублікованому знімку онука Боярського позує на камеру в крихітному чорному платті, виставивши напоказ розкішні форми.

«Яка солодка», «богиня», «богині бувають різні, у них теж є своя ієрархія) але навіть Зевс і його Олімп підкорилися б вогню і силі твоїх глибоких, як сам Космос, чарівних очей», «бомба-ракета», «красуня», - пишуть вони.

Нагадаємо, пишногруда онука Боярського покрутила принадами на камеру

А ще Politeka писала, що онука Боярського ледве втримала шостий розмір в пікантному топі

Також Politeka повідомляла, що пишногруда онука Боярського засвітила свій "талант" в тісному топі



