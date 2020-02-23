Онука російського актора Михайла Боярського Катерина блиснула пишними формами у відвертій кофті
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram дівчини.
«У мене немає ніяких обмежень», - коротко йдеться у підписі.
Звернемо увагу, що на опублікованих знімках онука Боярського позує в облягаючому топі, який ефектно підкреслюють її розкішні форми шостого розміру.
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«Ось це величезні…очі», «Хороша, чертовка!», «богиня», «Для такої приголомшливо красивій леді і не потрібні кордону», «Просто чудова», «ммм, оченята які гарні», - пишуть вони.
Як повідомлялося раніше, онука відомого російського актора Михайла Боярського Катерина показала новий образ у Инстаграме
На фото Катерина позує в чорному топі. Іншого одягу на ній не видно. Образ доповнила Боярська ланцюжком на шиї і розпущеним волоссям. Знімок дівчина робила в дзеркало. Можна побачити поруч стіл, інший телефон, велике ліжко, фіранки і інші елементи інтер'єру.
Фанати не змогли оцінити кадр або написати коментарі. Все із-за того, що Катерина опублікувала його в сторіс Инстаграма, де така функція відсутня.
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