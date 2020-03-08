Відома співачка Тетяна Котова, колишня солістка групи "ВІА Гра", показала святкове фото в Instagram
На знімку Котова позує в легкому червоному халатику, з-під якого можна побачити в один тон мереживна білизна. Тетяна сиділа на чомусь, а поруч стояла велика корзина тюльпанів. Руки вона сховала ззаду голови і закинула ногу за ногу. Волосся були розпущені у співачки.и Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
"Дівчата, я хочу привітати нас з весняним святом 8 Березня і побажати, щоб з нами ніколи не траплялись ці вічно бесячие дрібниці", - написала Котова під фото.
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Фанати встигли поставити більше двох тисяч лайків і написали кілька коментарів під фото, де вітали співачку з святом весни.
Повідомлялося, що відома співачка Тетяна Котова, колишня солістка групи ВІА Гра, похвалилася яскравими фото в мережі.
34-річна виконавиця досить активно веде свою Instagram-сторінку і часто радує шанувальників різноманітними знімками, в тому числі і досить відвертого характеру.
У своєму мікроблозі розкішна блондинка опублікувала серію фотографій, зроблених під час зйомок кліпу «Adios».
Котова розповіла, що зйомки проходили рівно два роки тому в цей день, який підніс їм купу сюрпризів.
Раніше ми писали, що відома співачка Тетяна Котова, колишня солістка групи ВІА Гра, показала новий образ.
На фото Тетяна позує в білій сукні в підлогу з великим розрізом. Також в одязі виявилося огроммное декольте, в якому Котова показала свою гідність без білизни. Співачка позувала на маленькій вуличці без взуття. На тлі можна побачити різнобарвні будівлю і рослинність в горщиках.
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