Артистка Татьяна Котова, которая некогда была солисткой ВИА Гра, позировала в привлекающем внимание виде

Белокурая красавица сделала эффектный снимок в машине. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram российской исполнительницы и модели.

На фото Татьяна позирует в объемном свитере и кружевном, вероятно, белье, которое игриво выглядывало из-под кашемира. Волос свои певица собрала в хвостик и позировала на селфи-снимке в стильной солнцезащите:

«Часто слова «не могу» переводятся не просто как «не хочу», но и означают, что «мне итак нормально, потерплю ещё». Так же как и, если у нас есть выбор и мы его до сих пор не сделали, то…», - пофилософствовала Татьяна в подписи к фото.

Образ исполнительницы также дополнили массивные украшения на шеи и серьги в виде колец. Под фото немало восторженных комментариев, фолловеры Котовой пишут о ее естественности и красоте.

Ранее в сториз нынешняя солистка ВИА Гра Эрика Герцег опубликовала фото с интересной прической и в подписи к нему обозначила, что скучает по мастеру.

Отметим, что возможности прокомментировать фото у поклонников знаменитости не было, но ранее они неоднократно отмечали в комментариях под ее постами, что она просто очаровательна и очень привлекательная женщина.

Ранее сообщалось о том, что 9 октября 2019 года Эрика проговорилась - она выходит замуж и рассказала, кто стал ее избранником. Жениха звезды «ВИА Гра» зовут Михаил, он бизнесмен. Известно, что предложение он сделал Эрике всего спустя месяц после знакомства. Сейчас пара живет вместе.

Сделал он это еще в 2017 году, с помощью курьера, которого отправил в аэропорт, куда пребывала артистка, с кольцом. К посылке прилагалось письмо с признанием в любви.

Какой именно будет церемония бракосочетания – пара еще не решила, лишь известно, что возлюбленные намерены последовать популярному ныне направлению среди представителей шоу-бизнеса, которые буквально через одного, справляют такие торжества в Европе. Шумной свадьбы «голубки» не хотят – на церемонии, вероятнее всего, будут лишь родственники и самые близкие друзья.

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