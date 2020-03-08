Известная певица Татьяна Котова, бывшая солистка группы "ВИА Гра", показала праздничное фото в Инстаграм

На снимке Котова позирует в легком красном халатике, из-под которого можно увидеть в один тон кружевное белье. Татьяна сидела на чем-то, а рядом стояла большая корзина тюльпанов. Руки она спрятала сзади головы и закинула ногу за ногу. Волосы были распущены у певицы.ы Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Девочки, я хочу поздравить нас с весенним праздником 8 Марта и пожелать, чтобы с нами никогда не приключались эти вечно бесячие мелочи", - написала Котова под фото.

Фанаты успели поставить более двух тысяч лайков и написали несколько комментариев под фото, где поздравляли певицу с праздником весны.

Сообщалось, что известная певица Татьяна Котова, бывшая солистка группы ВИА Гра, похвасталась яркими фото в сети.

34-летняя исполнительница достаточно активно ведет свою Instagram-страницу и часто радует поклонников разнообразными снимками, в том числе и довольно откровенного характера.

В своем микроблоге роскошная блондинка опубликовала серию фотографий, сделанных во время съёмок клипа «Adios».

Котова рассказала, что съёмки проходили ровно два года назад в этот день, который преподнес им кучу сюрпризов.

Ранее мы писали, что известная певица Татьяна Котова, бывшая солистка группы ВИА Гра, показала новый образ.

На фото Татьяна позирует в белом платье в пол с большим разрезом. Также в одежде оказалось огроммное декольте, в котором Котова показала свое достоинство без белья. Певица позировала на маленькой улочке без обуви. На фоне можно увидеть разноцветные здание и растительность в горшках.

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