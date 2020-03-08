Російська актриса і телеведуча Евеліна Бледанс в Instagram опублікувала нове відео

На кадрах Евеліна позує в сукні з відкритими плечима. Образ вона доповнила цікавим намистом, а також короною. На руках можна помітити також прикраси. Волосся були розпущені у актриси. На тлі нічого не було видно. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"8-е березня - наш день! Творимо, що хочемо! У кожного воно своє. Я півдня вилежуюсь в красивому готелі Санкт-Петербурга і їду в Великий Новгород не тільки зіграти виставу, але й зустрітися з сонячними сім'ями. В телефоні вже пару сотень листівок. А як ви плануєте провести цей день?", - написала Бледанс.

Раніше ми повідомляли, що пишногруда Бледанс в латексі і панчохах схопилася за батіг.

Крім того, навіть найсміливіші її фолловери не очікували від російської зірки ТБ і мережі такої відвертої та провокаційної витівки.

Артистка вирішила своєрідно нагадати чоловікам, що скоро 8 Березня і щоб ті не забули привітати своїх дам зі святом. Бледанс постала перед камерою в латексному темному костюмі "для дорослих". На знаменитості були коротенькі шорти, нашийник з шипами, якийсь кокошник, панчохи в сіточку і корсет з якого буквально вивалювалася пишні груди артистки. Евеліна всіляко звивалася на камеру, розмахувала батогом і млосним голосом промовляла.

Повідомлялося, що відома російська актриса Евеліна Бледанс блиснула розкішним тілом просто на камеру.

Так, жінка їде на задньому сидінні автомобіля і їсть фастфуд. При цьому вона зізнається, що «скучила за шкідливою їжею». Як можна помітити, Бледанс позує у відвертій майці, поверх якої накинута кофта.

А на іншій фотографії Бледанс позує все в тому ж автомобілі, але вже в позиції лежачи, елегантно показуючи, ніж її нагородила природа. Вона звертається до передплатникам і розповідає, де і коли буде виступати.

Нагадаємо, 50-річна Бльоданс похвалилася пружним тілом в нижній білизні

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