Известная российская актриса Эвелина Бледанс сверкнула роскошным телом просто на камеру
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
Так, женщина едет на заднем сиденье автомобиля и ест фастфуд. При этом онапризнается, что «соскучилась за вредной едой». Как можно заметить, Бледанс позирует в откровенной майке, поверх которой накинута кофта.
А на другой фотографии Бледанс позирует все в том же автомобиле, но уже в позиции лежа, элегантно показывая, чем ее наградила природа. Она обращается к подписчикам и рассказывает, где и когда будет выступать.
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Однако сказать что-либо ее поклонники не могли – кадры звезда выбросила в Сторис.
Как сообщалось ранее. российская актриса и телеведущая Эвелина Бледанс опубликовала видео с сыном Семеном.
В кадре артистка находится спиной к ребенку. Звезда рассказала, что сидит в наряде, в котором отмечала 23 февраля (День защитника Отечества в России).
В это время ребенок актрисы ходит позади нее в головном уборе доктора. Эвелина общается с мальчиком и говорит, чтобы он проводил осмотр и почесал ей спину.
Стоит отметить, что артистка сидит в наряде с глубоким декольте и камуфляжных цветов. На женщине практически нет макияжа. У звезды игривое настроение.
"Как ваше утро после праздника? Доктор нужен?", - поинтересовалась Бледанс у подписчиков.
Напомним, что постаревшая Бледанс сверкнула грудью в обнимку со скандальной Кудрявцевой: «размер поражает».
А еще Politeka писала, что Бледанс засветила лишнее в расстегнутых брюках: "Ого-го, Эвелина!".
Также Politeka сообщала, что горячая Бледанс примерила костюм развратной медсестры: «Предел мечтаний».