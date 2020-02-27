Известная российская актриса Эвелина Бледанс сверкнула роскошным телом просто на камеру

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, женщина едет на заднем сиденье автомобиля и ест фастфуд. При этом онапризнается, что «соскучилась за вредной едой». Как можно заметить, Бледанс позирует в откровенной майке, поверх которой накинута кофта.

А на другой фотографии Бледанс позирует все в том же автомобиле, но уже в позиции лежа, элегантно показывая, чем ее наградила природа. Она обращается к подписчикам и рассказывает, где и когда будет выступать.

Однако сказать что-либо ее поклонники не могли – кадры звезда выбросила в Сторис.

Как сообщалось ранее. российская актриса и телеведущая Эвелина Бледанс опубликовала видео с сыном Семеном.

В кадре артистка находится спиной к ребенку. Звезда рассказала, что сидит в наряде, в котором отмечала 23 февраля (День защитника Отечества в России).

В это время ребенок актрисы ходит позади нее в головном уборе доктора. Эвелина общается с мальчиком и говорит, чтобы он проводил осмотр и почесал ей спину.

Стоит отметить, что артистка сидит в наряде с глубоким декольте и камуфляжных цветов. На женщине практически нет макияжа. У звезды игривое настроение.

"Как ваше утро после праздника? Доктор нужен?", - поинтересовалась Бледанс у подписчиков.

Напомним, что постаревшая Бледанс сверкнула грудью в обнимку со скандальной Кудрявцевой: «размер поражает».

А еще Politeka писала, что Бледанс засветила лишнее в расстегнутых брюках: "Ого-го, Эвелина!".

Также Politeka сообщала, что горячая Бледанс примерила костюм развратной медсестры: «Предел мечтаний».