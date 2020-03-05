Світська левиця, зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян опублікувала фото, на яких постала в стильному образі

Зірка в одному з інтерв'ю зізналася, що стильні вбрання їй часто обирає чоловік репер Каньє Вест, який володіє власним брендом одягу, пише Politeka.net. Кім розповіла, що чоловік за два роки наперед знає, що буде в моді.

Кардашьян зазначила, що одного разу була у одязі від Каньє і спеціально ходила по людних місцях, щоб папараці її зняли і поширили фото.

Як зазначила зірка, спочатку люди сміялися з її стилю, але через деякий час самі купували такий ж одяг.

Знаменитість кілька годин тому опублікувала нові фото в Instagram, де з'явилася у незвичному вигляді. Кім наділа короткий топ, який підкреслив її груди, а також показав її пружний живіт.

Зверху Кім одягла коротку куртку. Також на зірці були блакитні розкльошені джинси на високій посадці і босоніжки на підборах.

Заверашли її незвичний образ довгі коси по всій голові і макіяж з акцентом на очі.

Кім позувала біля машини на парковці, посміхалася і ворушила головою.

За годину пост зібрав майже 400 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі захопилися сміливим образом зірки і написали їй масу приємних компліментів: "Чудово!"

Нагадаємо, Кім Кардашьян показала, як проводить час зі своїм сином, Сейнтом Вестом.

На Кім надіта вузька маєчка, яка виставляє на напоказ пишні форми зірки. Її волосся зібране у хвіст, а на обличчі практично відсутній макіяж. Син Кім з розпущеним кучерявим волоссям, одягнений у просту футболку. Зазначимо, що заради фото Кім зробила звичні губи-качечкою.

Раніше ми писали, що Кім Кардашьян позувала у світлому литому вбранні і з розпущеним волоссям. Модель пронизливо дивиться в об'єктив камери, а її костюм при цьому, зазначають фолловери зірки, трохи просвічував.

Найцікавіше в новій фотосесії, пишуть фани зірки в коментарях під постом це те, що Кім позувала верхи на елітної породи коні світлого кольору.

Нагадаємо, Кім Кардашьян здивувала зовнішністю, такий її рідко побачиш.

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян підняла спідницю і блиснула своєю гідністю.

Також Politeka писала, що Кім Кардашьян запаморочила голову, показавши себе в маєчці.