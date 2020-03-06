Відома на весь світ фігуриста красуня-модель Кім Кардашьян не втомлюється дивувати публіку. Здивування фанів зірки наздоганяє, здебільшого, приємне

Так не один раз, яка народжувала Кім примудрилася зберегти практично перфектную фігуру і регулярно хвалиться нею, показуючи шанувальникам кадри в популярній соцмережі. Як повідомляє Politeka.net, красуня-артистка показала частину свого нового стильного і мінімалістичного фотосута в Instagram.

На студійному знімку бізнес-вумен і світська левиця позує близько до об'єктива камери, портретним фото не назвеш, адже на ньому можна розглянути не тільки обличчя зоряної американки, але і її підтягнуте доглянуте тіло. Звісно, згадують фани в коментарях, без фоторетуші в даному випадку не обійшлося, але все ж і сама Кім, цитуємо "неймовірна красуня".

Кардашьян-Уест позувала у бежевій білизні - бра і трусиках з високою талією і через колір білизни, зазначають користувачі в мережі, комплект став "практично невидимим".

Нагадаємо, 39-річна світська левиця і зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян любить виставляти напоказ свої вражаючі форми. Зірка поділилася кадрами чергової відвертої фотосесії на своїй сторінці в Instagram.

У підпису Кім зазначила, що ці фото були зроблені якийсь час назад. На них вона позує в дуже оригінальному образі. Справа в тому, що з одягу на Кардашьян лише біла сукня в підлогу з тканиною, що тягнеться, у яку знаменитість навіщось влізла з руками. Тканина натягнута настільки сильно, що під нею можна з легкістю розглянути тіло красуні, яка для більшої пікантності знімків вирішила не надягати нижню білизну.

На першому фото Кім позує півобертом, демонструючи глядачам свої значних розмірів сідниці.

На другому знімку Кардашьян спирається спиною об стіну і стоїть з закритими очима.

На останньому фото Кім дивиться прямо в камеру, обхопивши своє тіло руками під сукнею.

Скандальні знімки всього за годину набрали понад 700 тисяч лайків і майже 4 тисячі коментарів. Шанувальники красуні буквально божеволіють від відвертої фотосесії.

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