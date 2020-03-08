Две самые популярные сестры из «Семейства Кардашьян» поделились с поклонниками горячими снимками

Фотографию с отдыха девушки опубликовали на своих страницах в Инстаграм, сообщает Politeka. На фото Ким сидит спиной к камере. На ней надет черный купальник, который подчеркивает ее шикарные формы. Ее младшая сестра, Кайли Дженнер, сидит боком. На ней надет соблазнительный черный купальник. Ее пышные бедра на фото представлены во всей красе.

Пост сестер собрал невиданное количество лайков. У Кардашьян под фото поставили 2,9 миллионов сердечек, а у Дженнер – 6,6 миллионов. Как известно, Ким и Кайли являются самыми популярными сестрами в сети Инстаграм. Они входят в топ-10 самых популярных людей в этой сети. Под фото поклонники девушек оставили множество восторженных комментариев.

«Милые женщины», «Красивые и огненные», «Белое и черное», «Самые великолепные женщины, которых я знаю! Люблю вас обоих!», «О, привет красавицы», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян, которая стала популярной после выхода в США шоу «Семейство Кардашьян», продемонстрировала свою фигуру во всех деталях. 39-летняя светская львица обтянула свои пышные формы полупрозрачной тканью. Из одежды на Кардашьян осталось лишь тянущееся белое платье в пол, в которое знаменитость зачем-то влезла с руками. Ткань натянута настолько сильно, что под ней можно с легкостью рассмотреть тело красотки, которая для пущей пикантности снимков решила не надевать нижнее белье.

Кстати, сегодня сестры Кардашьян еще и одни из богатейших знаменитостей Америки. Например, Кайли стала самой молодой миллиардершей в мире, когда в 21 год заработала свой первый миллиард.

Напомним, что роскошная Кардашьян без одежды показала, за что ее любят мужчины: «самый сок».

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян разделась и выставила напоказ роскошные формы в невидимом белье: самый сочный ракурс.

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян затянула сочные формы экстремально коротким топом: "Восхитительно!".