Популярна американська красуня Кім Кардашьян продемонструвала свою фігуру у всіх деталях

Ні для кого не секрет, що 39-річна світська левиця і зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян любить виставляти напоказ свої вражаючі форми. Як повідомляє Politeka, зірка поділилася кадрами чергової відвертої фотосесії на своїй сторінці в Instagram.

У підпису Кім зазначила, що ці фото були зроблені якийсь час назад. На них вона позує в дуже оригінальному образі. Справа в тому, що з одягу на Кардашьян лише біла сукня в підлогу з тканиною, що тягнеться, у яку знаменитість навіщось влізла з руками. Тканина натягнута настільки сильно, що під нею можна з легкістю розглянути тіло красуні, яка для більшої пікантності знімків вирішила не надягати нижню білизну.

На першому фото Кім позує півобертом, демонструючи глядачам свої значних розмірів сідниці.

На другому знімку Кардашьян спирається спиною об стіну і стоїть з закритими очима.

На останньому фото Кім дивиться прямо в камеру, обхопивши своє тіло руками під сукнею.

Скандальні знімки всього за годину набрали понад 700 тисяч лайків і майже 4 тисячі коментарів. Шанувальники красуні буквально божеволіють від відвертої фотосесії.

До цього ми писали про те, що Кардашьян опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото в новому образі. На знімку Кім одягнена в вузьке боді чорного кольору. Корсет сильно тягнули фігуру Кім. Таким чином її талія стала ще вигідніше виглядати в поєднанні з пишними грудьми і широкими стегнами. На руки зірка одягла прозорі рукавички. Крім цього, Кардашьян зробила вечірній макіяж у звичних для неї коричневих тонах.

За 20 хвилин пост Кардашьян зібрав понад 200 тисяч лайків. Сердчеко їй поставила і відома модель Белла Хадід. У коментарях до фото шанувальники хвалять Кім за її прекрасний зовнішній вигляд.

Нагадаємо, шикарна Кардашьян ледве втиснула свої форми у вузький топ, є на що подивитися.

Як повідомляла Politeka, шикарна Кардашьян ледве втиснула свої форми у вузький топ, видно все.

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