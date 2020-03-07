Модель купальників і нижньої білизни Анастасія Квітко, яку називають "російською Кардашьян", показала яскравий знімок

Як повідомляє Politeka.net фігура у вигляді "пісочного годинника" неймовірно популярна, і багато хто навіть найсексуальніші моделі прагнуть до таких форм всіма силами.

Анастасія Квітко стала знаменитою завдяки своїм надзвичайно пишним грудям і стегнам, що дозволило їй швидко пробитися у світ моди та блогінгу. Зараз Квітко робить успішну кар'єру в США.

Дівчина знімається для рекламних кампаній і модних брендів, які платять величезні кошти за те, щоб красуня з'явилася в одязі їх виробництва або зазначила косметичний засіб у своєму Instagram.

Новий знімок на її сторінці не став винятком із правил. На ньому дівчина знову з'явилася у відвертій білизні, настільки крихітній, що його практично не видно на пишних формах Анастасії Квітко. На знімку дівчина позує, сидячи, лежачи на ліжку, виставивши свою п'яту точку на загальний огляд.

На жаль підписники красуні не мають можливості прокоментувати відповідний знімок, адже його дівчина засвітила на своїй сторінці в Instagram-Stories.

Також раніше повідомлялося, що модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардаш'ян, порадувала шанувальників новими відвертими знімками з відпочинку.

Так, модель позує в міні-бікіні під час відпочинку в Маямі, застигнувши в пікантній позі в одній білизні.

Як можна помітити, головна гордість Квітко в піску, однак дівчина намагається загравати на камеру.

Уточнимо, що знімок став причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

Нагадаємо, що пишногруда російська Кардаш'ян показала свої краси з різних ракурсів.

Як повідомляла Politeka, російська Кардаш'ян ледь не розірвала крихітне білизна пишними формами: кадри тільки для дорослих.