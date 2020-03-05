Модель Анастасия Квитко - российская копия фигуристой американки-армянки Ким Кардашьян, покрасовалась в еле заметных трусиках

Звезда сети, которая является обладательницей просто невероятного размера женской груди, часто балует публику в Instagram личными горячими кадрами, пишет Politeka.net со ссылкой на ее Insta.

На новом фото, опубликованном в так называемых сториз Анастасия сидит на стуле, расставив ноги и призывно смотрит прямо в объектив камеры. Стоит отметить, что фигуристая знаменитость позировала спиной к камере и в бежевом белье. Ее широкий бра невозможно не заметить, другое дело - практически невидимые трусики в цвет комплекта: можно смело сказать, что модель позировала в практически незаметном нижнем белье.

Отметим, что возможности прокомментировать снимок у поклонников звезды не было, однако фолловеры могут отправить ей личные сообщения. Остается только догадываться, какого содержания могут быть такие месседжи...

Напомним, Анастасия Квитко предстала в белом маленьком топе, который натянулся под тяжестью груди, и в кожаных коричневых штанах, обтянувших сочную пятую точку.

Знаменитость стояла боком к камере, а также поворачивалась спиной.

Анастасия распустила длинные волнистые волосы, томно посмотрела в камеру и приоткрыла пухлые розовые губы.

Ранее мы писали, что Анастасия Квитко позировала на фоне моря в мокром купальнике и мини-бикини. Девушка застыла в элегантной позе, демонстрируя роскошные формы.

«Океан в моей душе», - написала она.

Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

Напомним, что пышногрудая русская Кардашьян показала свои красоты с разных ракурсов.

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян едва не разорвала крохотное белье пышными формами: кадры только для взрослых.