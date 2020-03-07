Модель купальников и нижнего белья Анастасия Квитко, которую называют "российской Кардашьян", показала яркий снимок

Как сообщает Politeka.net, фигура в виде "песочных часов" невероятно популярна, и многие даже самые сексуальные модели стремятся к таким формам всеми силами.

Анастасия Квитко стала знаменитой благодаря своим чрезвычайно пышным груди и бедрам, что позволило ей быстро пробиться в мир моды и блоггинга. Сейчас Квитко делает успешную карьеру в США.

Девушка снимается для рекламных кампаний и модных брендов, которые платят огромные средства за то, чтобы красотка появилась в одежде их производства или отметила косметическое средство в своем Instagram.

Новый снимок на ее странице не стал исключением из правил. На нем девушка снова появилась в откровенном белье, которое настолько крохотное, что его практически не видно на пышных формах Анастасии Квитко. На снимке девушка позирует, сидя лежа на кровати, выставив свою пятую точку на всеобщее обозрение.

К сожалению подписчики красотки не имеют возможности прокомментировать соответствующий снимок, ведь его девушка засветила на своей странице в Instagram-Stories.

Также ранее сообщалось, что модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, порадовала поклонников новыми откровенными снимками с отдыха.

Так, модель позирует в мини-бикини во время отдыха в Маями, застыв в пикантной позе в одном белье.

Как можно заметить, главная гордость Квитко в песке, однако девушка пытается заигрывать на камеру.

Уточним, что снимок стал причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.