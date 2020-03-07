33-річна українська співачка і танцівниця Анастасія Кумейко, колишня учасниця гурту "Nikita", сколихнула своєю пластикою на пляжі в Таїланді

Як передає Politeka.net, дівчина поділилася свіжим фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в досить пікантному світлі на тропічному пляжі серед білого піску, блакитної крайки на горизонті і буйної зелені. Артистка в чорному злитому купальнику зігнулася в незвичайній позі. Настя стоїть на руках вниз головою, спершись пальцями ніг на пальму. Від вигинів її стрункого тіла кидає в жар.

"Суботня лінь. #djNana #anastasiadomination #мойтаймоиправила", - написала під фото Кумейко.

Шанувальники за лічені години поставили майже 2000 "лайків", не втримавшись від компліментів.

"Ага... Лінь... 😃 Мені здається, що Ви і в сні рухливі ❤️"

"Ох і Настя🙈"

"Ну складно назвати це лінню🤣👍"

"І навіть вниз головою,ви прекрасні!👌"

"Навіщо 🤦‍♂️ ламати пальму 🤸 🌴 "

"Розкішне місце і класна лінь як для суботи) Хоча це швидше - Якщо б у мене були такі ноги, я б ходив на руках. 🎉👍"

Раніше ми повідомляли, Настя посвітила пружною "п'ятою точкою", відпочиваючи в басейні в тому ж Таїланді. Красуня розляглася в бікіні обличчям вниз на надувному крузі, виставивши на передній план свою головну гордість.

«Мммм краса! Треба потьопати)))»; «Вогонь 🔥🔥🔥🔥»; 🔥🔥🔥🔥Ідеальна🔥🔥🔥💘💘💘💋💋💋💋😍😍😍💯💯💯💯💯🔝🔝🔝🔝; «Яка смачна п'ятниця🔥🔥🔥 Спекотна😍», - прийшли в захват фоловерів.

Крім того, ми розповідали, як співачка підкорила публіку екстракоротким нарядом. Артистка прикрила руки, але ось ніжки вирішила показати всьому світу. Настя з'явилася в чорному платті в білу цятку з пишними на плечах довгими рукавами. Помітний макіяж і зухвала зачіска з зібраним назад волоссям додали її образу ще більше шику й пристрасті. У підписі до фото Настя зізналася, що хоче "березень і півоній".

«Березень пройде 😂 квіти зів'януть, а ти розквітаєш кожен день 😍✌️ Міняю півонії, і Березень на твій днк», «через 7 Днів і весна і квіти, і гормони», «Півонії в осінь...», «Та любові», «Тиждень пролетить швидко», «Я теж», «Яскрава дівчина», «Красуня», – писали в коментарях.