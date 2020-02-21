Известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, а сейчас DJ NANA, показала новый образ в Инстаграме
На фото Настя позирует в коротком платье темно-синего цвета с большим декольте. Под ним можно увидеть черное белье певицы. Образ Кумейко дополнила каблуками и черной маской. Артистка позировала перед зеркалом и сделала селфи на телефон. На фоне можно увидеть стол, примерочную, а также другую одежду, ведь Настя делала фото в магазине. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
"Ну, в общем, ситуация такая, что без платья из новой коллекции я не представляю свою весну", - подписала фото Кумейко. Также она поставила вопрос, брать или нет данный вариант.
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Фанаты не смогли прокомментировать фото или поставить лайки. Все из-за того, что снимок был опубликован в сторис Инстаграма, где такая функция отсутствует.
Ранее мы сообщали, что известная украинская певица Анастасия Кумейко показала, как развлекается в воздухе.
На фото Настя позирует в черном костюме, местами из сеточки, на полотнах для гимнастики. Она в них раздвинула ноги в воздушном шпагате. Кумейко грациозно смотрелась в них и опустила глаза вниз.
"Рыболовные Насти", - коротко подписала фото Кумейко.
Сообщалось, что экс-Nikita забыла о белье и показала, чем ее одарила природа.
На фото Кумейко позирует в коротком черном платье. Можно сразу заметить, что Анастасия решила не надевать белье. На фото хорошо видны идеальные ноги певицы. Образ исполнительница дополнила интересным макияжем и собранными в хвост волосами. Кумейко в этот раз сидела на пуфике, а на фоне можно увидеть штору, кресло и других людей.
Напомним, экс-Nikita поиграла большими прелестями перед зеркалом
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