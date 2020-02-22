Украинская певица Анастасия Кумейко (DJ NANA), которая раньше входила в группу Nikita, предстала в вечернем платье, но в необычной локации
Звезда опубликовала фото в своем Инстаграм, на котором позировала в коротком платье в горошек, пишет Рoliteka.net. Певица выглядела великолепно, ведь у нее идеальная фигура, которую никак не скроешь.
Кумейко сфотографировали снизу, чтобы ее ноги казались еще длинне, чем есть на самом деле. Она приподняла ножку, едва не засветив лишнее в экстремально коротком наряде.
Анастасия обула элегантные туфли лодочки с брошами.
Образ завершил макияж с акцентом на яркие глаза.
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Наряд подчеркнул идеальные изгибы и стройную фигуру знаменитости. Она приподняла руку, облокотившись о стекло.
Девушка позировала в прозрачной душевой, поднеся к уху ручной душ, как телефон. Она улыбнулась, наклонив глаза.
"Ку-ку, мой мальчик! 😉 #djNana #anastasiadomination p.s.: помните откуда эта фраза?;)", - подписала снимок Кумейко, вспомнив фразу персонажа Фрекен Бок из мультика "Карлсон".
Только за минуту пост звезды собрал более 40 лайков, а позже добавились и комментариии.
"Кис-кис 🐈", "Але,это телевидение😂.🔥🔥шикарная", "Привет, есть кто-нибудь? 🤣🤣🤣. люблю нана ❤️❤️❤️", - написали пользователи сети.
Напомним, Анастасия Кумейко решила продемонстрировать красивое тело в кожаном наряде на пуговицах.
Певица позировала у зеркала, расстегнув черную одежду, похожую на рубашку с короткими рукавами. В результате стала видна большая грудь артистки в лифчике.
На шее звезды блестела цепочка с кулоном в виде ключика.
Ранее мы писали, что Анастасия Кумейко позировала в черном костюме, местами из сеточки, на полотнах для гимнастики.
Она раздвинула ноги в воздушном шпагате. Кумейко грациозно смотрелась в них и опустила глаза вниз.
"Рыболовные Насти", - коротко подписала фото Кумейко.
Напомним также, что Анастасия Кумейко позировала с голыми плечами и без макияжа, а на ее лицо и тело падали тени от жалюзи.
Также на ее шее висело золотое украшение в виде ключа, а в носу была сережка.
Напомним, экс-Nikita раздвинула ноги и показала свою гордость прямо среди улицы
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Также Politeka сообщала, что экс-Nikita расставила ноги и засветила лишнее