Экс-Nikita Анастасия Кумейко показала насколько "готова к пятнице"

Похоже, веселиться в ближайший уик-энд украинская артистка намерена по полной, она и в будние дни на курорте не унывает - разделась и нежится на солнышке. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Насти.

Так новое фото Dj Nana скромным не назовешь - девушка разлеглась на надувной подушке в форме звезды и выпятила на камеру свою объемную пятую точку в практически невидимых трусиках. Знаменитость была в раздельном купальнике и лежала на животе, вокруг виднелась расслабляющая обстановка курорта:

«На острове каждый день- пятница 😉

Вы уже готовы к выходным ?;)», - пишет Настя.

Поклонники очень довольны манерой артистки постить откровенные снимки в сети:

«Мммм красота! Надо пошлепать)))»

«Огонь 🔥🔥🔥🔥»

🔥🔥🔥🔥Идеальна🔥🔥🔥💘💘💘💋💋💋💋😍😍😍💯💯💯💯💯🔝🔝🔝🔝

«Какая вкусная пятница🔥🔥🔥 ЖаркаЯ😍»

Напомним, Настя Кумейко позировала в спортивном зале перед зеркалом. Артистка держалась за поручень и сделала шпагат. В этот раз певица позировала в черном наряде.

"Наслаждаюсь моментом", - подписала кадр Кумейко.

Фанаты не смогли открыто оценить или написать комментарии к фото, ведь оно было опубликовано в Сториз.

Ранее мы писали, что Анастасия Кумейко опубликовала свежее фото на страничке в соцсети, на котором позировала в черном мини-платье необычного кроя с белыми камушками.

Образ звезды дополнял яркий макияж и наращённые ресницы. Волосы же она гладко зачесала назад.

«Хочу март и пионов», – подписала она фотографию.

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