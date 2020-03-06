Экс-Nikita Анастасия Кумейко показала насколько "готова к пятнице"
Похоже, веселиться в ближайший уик-энд украинская артистка намерена по полной, она и в будние дни на курорте не унывает - разделась и нежится на солнышке. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Насти.
Так новое фото Dj Nana скромным не назовешь - девушка разлеглась на надувной подушке в форме звезды и выпятила на камеру свою объемную пятую точку в практически невидимых трусиках. Знаменитость была в раздельном купальнике и лежала на животе, вокруг виднелась расслабляющая обстановка курорта:
«На острове каждый день- пятница 😉
Вы уже готовы к выходным ?;)», - пишет Настя.
Каменских без белья примерила на себя образ дерзкой ковбойши: "Потап сразу соблазнился"
Скандал с новым премьером, трагедия с украинцами в Москве и увольнение Рябошапки – главное за ночь
Звезда "Великолепного века" забыла о лифчике и засветила свое богатство вблизи: «видно все»
Звезда "Орла и Решки" показала свои самые мерзкие фото: в одном белье, грязная, с бутылкой
Поклонники очень довольны манерой артистки постить откровенные снимки в сети:
«Мммм красота! Надо пошлепать)))»
«Огонь 🔥🔥🔥🔥»
🔥🔥🔥🔥Идеальна🔥🔥🔥💘💘💘💋💋💋💋😍😍😍💯💯💯💯💯🔝🔝🔝🔝
«Какая вкусная пятница🔥🔥🔥 ЖаркаЯ😍»
Напомним, Настя Кумейко позировала в спортивном зале перед зеркалом. Артистка держалась за поручень и сделала шпагат. В этот раз певица позировала в черном наряде.
"Наслаждаюсь моментом", - подписала кадр Кумейко.
Фанаты не смогли открыто оценить или написать комментарии к фото, ведь оно было опубликовано в Сториз.
Ранее мы писали, что Анастасия Кумейко опубликовала свежее фото на страничке в соцсети, на котором позировала в черном мини-платье необычного кроя с белыми камушками.
Образ звезды дополнял яркий макияж и наращённые ресницы. Волосы же она гладко зачесала назад.
«Хочу март и пионов», – подписала она фотографию.
Напомним, горячая экс-Nikita без макияжа поразила рельефной фигурой в одной пижаме
А еще Politeka сообщала, что соблазнительная экс-Nikita поиграла прелестями в душе
Также Politeka писала, что горячая экс-Nikita еле удержала свое достоинство в мини-платье