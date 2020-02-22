Украинская певица Анастасия Кумейко (DJ NANA), которая раньше пела в группе Nikita, похвасталась идеальным прессом с утра

Звезда опубликовала фото в своем Инстаграм, на котором позировала в теплой плюшевой пижаме, пишет Рoliteka.net.

«Кофе, а затем мир ☕️ Желаю замечательного дня ❤️», – подписала она нежный снимок.

Фото она поделилась в сториз, ведь приложение напомнило ей, что в этот день два года назад была сделана эта публикация. Так, в конце февраля 2018 года экс-Никита практически ничем не отличалась от сегодняшней: ее фигура не набрала лишних килограмм за пару лет.

На фото Кумейко подняла свитер от пижамы до самой груди, обнажив плоский живот, а другой рукой взъерошила волосы.

На штанах красуется мордочка овечки, а вся пижама выполнена как будто из овечьей шерсти.

В комментариях поклонники певицы начали хвалить ее фигуру и внешний вид с утра.

«Мммм, шикарная, пижамка супер», «Ммм! девушка! как у вас пупок очаровательно завязан!», «Идеальная», «Это прелестнее первого снега!!!.», «Талия супер,растяжка тоже.», «Просто бомба», «Барашка», «Пижама айс», «Хороша, чертовка», «Красивая», – отметили под фото пользователи сети.

Напомним, что Анастасия Кумейко решила продемонстрировать красивое тело в кожаном наряде на пуговицах. Певица позировала у зеркала, расстегнув черную одежду, похожую на рубашку с короткими рукавами. В результате стала видна большая грудь артистки в лифчике.

На шее звезды блестела цепочка с кулоном в виде ключика.

Ранее мы писали, что Анастасия Кумейко позировала в черном костюме, местами из сеточки, на полотнах для гимнастики.

Она раздвинула ноги в воздушном шпагате. Кумейко грациозно смотрелась в них и опустила глаза вниз.

"Рыболовные Насти", - коротко подписала фото Кумейко.

Напомним, экс-Nikita раздвинула ноги и показала свою гордость прямо среди улицы

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