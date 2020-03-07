33-летняя украинская певица и танцовщица Анастасия Кумейко, бывшая участница группы "Nikita", всколыхнула своей пластикой на пляже в Таиланде

Как передает Politeka.net, девушка поделилась свежим фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в весьма пикантном свете на тропическом пляже среди белого песка, лазурной кромки на горизонте и буйной зелени. Артистка в черном сдельном купальнике изогнулась в необычной позе. Настя стоит на руках вниз головой, оперевшись пальцами ног о пальму. От изгибов ее стройного тела бросает в жар.

"Субботняя лень. #djNana #anastasiadomination #мойтаймоиправила", - написала под фото Кумейко.

Поклонники за считанные часы поставили почти 2000 "лайков", не удержавшись от комплиментов.

"Ага... Лень... 😃 Мне кажется, что Вы и во сне подвижные ❤️"

"Ох и Настя🙈"

"Ну сложно назвать это ленью🤣👍"

"И даже вниз головой,вы прекрасны!👌"

"Зачем 🤦‍♂️ ломать пальму 🤸 🌴 "

"Роскошное место и классная лень как для субботы) Хотя это скорее из - Если бы у меня были такие ноги, я бы ходил на руках. 🎉👍"

Ранее мы сообщали, Настя посветила упругой "пятой точкой", отдыхая в бассейне в том же Таиланде. Красотка разлеглась в бикини лицом вниз на надувном круге, выставив на передний план свою главную гордость.

«Мммм красота! Надо пошлепать)))»; «Огонь 🔥🔥🔥🔥»; 🔥🔥🔥🔥Идеальна🔥🔥🔥💘💘💘💋💋💋💋😍😍😍💯💯💯💯💯🔝🔝🔝🔝; «Какая вкусная пятница🔥🔥🔥 ЖаркаЯ😍», - пришли в восторг фолловеры.

Кроме того, мы рассказывали, как певица покорила публику экстракоротким нарядом. Артистка прикрыла руки, но вот ножки решила показать всему миру. Настя предстала в черном платье в белую крапинку с пышными на плечах длинными рукавами. Броский макияж и дерзкая прическа с собранными назад волосами добавили ее образу еще больше шика и страсти. В подписи к фото Настя призналась, что хочет "март и пионов".

«Март пройдёт 😂 пионы завянут, а ты цветёшь каждый день 😍✌️ Меняю пионы, и Март на твой днк», «Дней через 7 и весна и пионы, и гормоны», «Пионы в осень...», «И любви», «Неделя пролетит быстро», «Я тоже», «Яркая девушка», «Красотка», – писали в комментариях.