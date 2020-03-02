Топ-модель Емілі Ратаковскі полонила шанувальників ідеальним тілом в спокусливому купальнику

Знаменита американська модель завжди була відома, як володарка одного з найбільш ідеальних тіл в шоу-бізнесі. Незважаючи на те, що актриса і модель одного разу зізналася, що їй дуже пощастило з метаболізмом, вона старанно працює над своїм тілом, а результати своїх тренувань демонструє на сторінці в блозі Instagram.

Як повідомляє Politeka, новий знімок Ратаковскі не став винятком. На фото модель продемонструвала, що вже готова до літа. На знімку Емілі позує у ванній перед дзеркалом, спершись рукою на раковину. З одягу на Ратаковскі лише оригінальний купальник з верхом без лямок і трусиками-бікіні з високою талією. Увагу до купальника приваблює і його яскраве забарвлення з леопардовим принтом.

«Літо кличе», - підписала фото модель.

Всього за пару годин знімок Ратаковскі набрав понад мільйон лайків і більше 4 тисяч коментарів.

До цього ми писали про те, що Ратаковскі, яка є творцем і ідейним натхненником свого бренду Inamorata, не втомлюється радувати шанувальників все новими розробками. Починала вона з створення купальників і нижньої білизни.

Потім додала лінію товарів для дому. Тепер же готова представити костюми і навіть аксесуари – великі сережки незвичайної форми. На цей раз, вона показала черговий відвертий наряд зі своєї колекції.

Емілі опублікувала кілька барвистих кадрів в спальні. Вона позує в стильному жовтому сарафані в підлогу з глибоким декольте, який пікантно підняла спереду. Доповнюють розслаблений образ золоті сережки і грайлива косичка.

Ніжна Ратаковскі дивиться в дзеркало, то на камеру, а на одному з фото чарівно тримається за свої волосся.

Фолловери залишилися в захваті від її легкого і при цьому ефектного образу. Так, шанувальники в мережі захоплюються чином і відзначають, як світлі тони цього сезону підходять Ратаковски. Також багато вихваляють вишукану красу відомої моделі.

Нагадаємо, Ратаковскі підняла сукню і показала, як розважається в спальні.

Як повідомляла Politeka, спокуслива Ратаковскі показала досконале тіло в екстремальному бікіні.

Також Politeka писала, що безсоромна Ратаковскі вийшла на публіку в одній білизні: про таке тіло можна тільки мріяти.