Відома модель Демі Роуз показала розкішні форми під час відпочинку в горах
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«У світі», - коротко говориться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Роуз позує в чорному облягаючому одязі, який елегантно підкреслює її пишні форми. Дівчина виставила напоказ ідеальне тіло, що обернулося справжнім бумом з боку її прихильників.
«Чорна пантера», «крижана королева», «ось це величезна п'ята точка», «виглядаєш бомбезно», «ти виглядаєш красивою і соковитою», - пишуть вони.
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Як повідомлялося раніше, британська модель і инстадива Демі Роуз, яку називають новою Кардашьян, порадувала шанувальників відвертим чином.
Зірка Инстаграма опублікувала знімок, на якому з'явилася в короткому топі. Білий верх був настільки короткий і вузький, що з-під нього ледь не вивалювалися принади моделі. Топік натянулся, і, здавалося, зараз вибухне.
Також на Деми були короткі джинсові шорти з високою посадкою, які підкреслили талію знаменитості.
Крім видатних форм не можна не звернути уваги на пружні прес і п'яту точку Роуз.
Дівчина позувала на вулиці посеред зелених рослин і будівель. Вона підняла голову і прикрила очі. На обличчі виділялися пишні вії, блискучі тіні на століттях і глянсові губи.
Нагадаємо, молода копія Кардашьян затягнула свої м'ячі тонким шовком.
Як повідомляла Politeka, сукня Демі Роуз зрадницьки відкрило непристойні місця: розглянути можна все.
Також Politeka писала, що молода копія Кардашян засвітила свої булочки прозорою сіткою.