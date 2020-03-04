Модель Демі Роуз, яку називають британською Кім Кардаш'++ян, порадувала відверті знімки з відпочинку у горах

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Починаю любити всі пори року», - коротко йдеться у підписі.

Уточнимо, що на опублікованих знімках Демі Роуз позує в лижному костюмі, розстебнувши який, демонструє на камеру надзвичайно пишні форми. На іншому знімку зірка застигла в пікантній позі, показавши, за що її полюбили чоловіки.

Звернемо увагу, що фотографії спровокували справжній бум серед її шанувальників.

«Бомбезні форми», «божественна Демі», «блін, здається я залипнув», «вогонь», «тобі до лиця зима», «здається, я закохався», - пишуть вони.

Раніше ми писали, що модель Демі Роуз, більш відома як «молода копія Кім Кардашьян», продемонструвала ідеальну фігуру в купальнику

Фотографію дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Модель опублікувала серію знімків, на яких вона стоїть у новій моделі купальника. Спереду він трохи завищений, але оголює з боків пишні стегна моделі. Ззаду трусики від купальника зроблені у вигляді стрінгів. Зазначимо, що 24-річна модель покрутилася з усіх боків, показавши, чим нагородила її природа. На фото вона здається ідеальною, але видно, що знімки сильно відфотошопили.

Роуз додала фотографії в сториз, тому шанувальники не змогли залишити коментарі під ними. Найімовірніше, це кадри з нової рекламної зйомки, в якій Демі буде рекламувати купальники.

Нагадаємо, що Демі Роуз не змогла приховати гідності малюсіньким топом: "Сонячні поцілунки".

Раніше Politeka повідомляла, що Демі Роуз без білизни показала, ніж її нагородила природа: «На це можна дивитися вічно».

Також Politeka писала, що молода копія Кардашьян показала, чим спокушає чоловіків: "Ніхто не встоїть перед такою".