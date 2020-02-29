Модель Деми Роуз, получившая известность как «молодая копия Ким Кардашьян», продемонстрировала идеальную фигуру в обтягивающем наряде

24-летняя британка получила настоящую популярность благодаря своим откровенным снимкам в Инстаграм. Деми не стесняется даже самых открытых и микроскопических нарядов и неустанно радует своих поклонников новыми снимкам.

Однако, как сообщает Politeka, на этот раз модель предстала в полностью закрытом наряде. Так, на новом фото, опубликованном в ее Инстаграм, Роуз позирует в черных штанах в обтяжку, такой же черной водолазке и кепке. Впрочем, пикантности снимку добавляет тот факт, что кофта девушки сильно просвечивает, демонстрирую всем ее белье и пышную грудь.

Снимок сделан в самолете. Судя по всему, модель покидает Париж, куда она прилетела накануне.

В комментариях к снимкам подписчики Деми сходят с ума от ее красоты и засыпают модель комплиментами.

До этого мы писали о том, что новые снимки Роуз появились на ее фан-странице в Инстаграм. На фотографиях Деми нежится под совсем не зимним солнышком на пляже. Для отдыха красотка выбрала соответствующий наряд: золотистый купальник-бикини, который еле прикрывает ее формы, и стильную набедренную золотую сеточку, которая очень эффектно дополняет ее образ.

На первом снимке Роуз позирует лицом к камере, кокетливо придерживая завязки лифа своего купальника. А на втором фото модель решила повернуться к зрителям спиной, продемонстрировав свои подтянутые ягодицы.

Отметим, что Деми родилась в Бирмингеме и имеет британские и колумбийские корни. Девушка окончила колледж по специальности "косметология". Роуз с детства мечтала стать моделью, однако она не подходила из-за миниатюрного роста. К слову, нынешний рост модели всего 157 см. Несмотря на это, красотка нашла свой способ добиться успеха - у нее более 13 миллионов фолловеров в Инстаграм, что позволяет ей зарабатывать на рекламе.

Напомним, молодая копия Кардашьян затянула свои мячи тонким шелком.

Как сообщала Politeka, платье Деми Роуз предательски открыло непристойные места: рассмотреть можно все.

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