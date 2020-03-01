Модель купальников и белья Деми Роуз показала откровенные кадры, которые настолько соблазнительные, что трудно оставаться спокойным

Как сообщает Politeka.net, 24-летняя незамужняя британка часто публикует провокационные фото. На них она предстает в минимальном количестве одежды или вообще без нее. Модель всегда подчеркивает пышное декольте и упругие ягодицы.



Каждый ее снимок получает признание многочисленной публики, пользователи сети оставляют свои восторженные комментарии и ставят лайки. Новые снимки стали не менее провокационными и откровенными.

Она позировала перед камерами журналистов, поворачиваясь то в одну, то в другую сторону.

Перед камерами одна из самых знаменитых моделей белья и купальников блистала в роскошном вечернем платье в пол с длинным шлейфом. Платье черного цвета также дополнительно декорировано блестками. Кроме того, наряд модели был дополнительно “украшен” экстремально глубоким декольте. Отметим, что для образа Деми Роуз это достаточно привычная глубина выреза, поэтому девушка точно не прогадала.

Пользователи сети не смогут оставить свои комментарии под снимками аппетитной красотки, ведь их она опубликовала на своей странице в Instagram-Stories.

Также ранее сообщалось, что Деми не стесняется даже самых открытых и микроскопических нарядов и неустанно радует своих поклонников новыми снимкам.

Однако, на этот раз модель предстала в полностью закрытом наряде. Так, на новом фото, опубликованном в ее Инстаграм, Роуз позирует в черных штанах в обтяжку, такой же черной водолазке и кепке.

Впрочем, пикантности снимку добавляет тот факт, что кофта девушки сильно просвечивает, демонстрирую всем ее белье и пышную грудь.

Снимок сделан в самолете. Судя по всему, модель покидает Париж, куда она прилетела накануне.