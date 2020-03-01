Модель Деми Роуз порадовала поклонников новой откровенной фотосессией без белья

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу в Instagram звезды.

«Самая сексуальная на всей планете», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на снимках Роуз позирует в прозрачном наряде без белья, демонстрируя на камеру свои лучшие и роскошные места. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«На это можно смотреть вечно», «идеальный вид», «бомба!», «вот это роскошное тело! Так держать», «настоящая шикарная бомба», «экстремальная откровенность», «просто космос», - пишут они.

Как сообщалось ранее, модель купальников и белья Деми Роуз показала откровенные кадры, которые настолько соблазнительные, что трудно оставаться спокойным

Так, 24-летняя незамужняя британка часто публикует провокационные фото. На них она предстает в минимальном количестве одежды или вообще без нее. Модель всегда подчеркивает пышное декольте и упругие ягодицы.

Каждый ее снимок получает признание многочисленной публики, пользователи сети оставляют свои восторженные комментарии и ставят лайки. Новые снимки стали не менее провокационными и откровенными.

Она позировала перед камерами журналистов, поворачиваясь то в одну, то в другую сторону.

Перед камерами одна из самых знаменитых моделей белья и купальников блистала в роскошном вечернем платье в пол с длинным шлейфом. Платье черного цвета также дополнительно декорировано блестками. Кроме того, наряд модели был дополнительно “украшен” экстремально глубоким декольте. Отметим, что для образа Деми Роуз это достаточно привычная глубина выреза, поэтому девушка точно не прогадала.

Напомним, молодая копия Кардашьян затянула свои мячи тонким шелком.

Как сообщала Politeka, платье Деми Роуз предательски открыло непристойные места: рассмотреть можно все.

Также Politeka писала, что молодая копия Кардашьян засветила свои булочки в прозрачной сетке.