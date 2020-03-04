Наймолодша мільярдер світу Кайлі Дженнер показала кілька спекотних кадрів з нової фотосесії

Фото дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka. На знімках Кайлі позує з ще однією дівчиною, моделлю Анастасією Караніколау. Вони обидві повністю роздяглися і наділи поверх оголених тіл прозорі сукні. Всього Кайлі опублікувала три фотографії.

На першій Кайлі стоїть притулившись до Анастасії. Сукня обтягує апетитні форми дівчат, але нічого зайвого в кадр не потрапляє. На другому фото дівчата стоять обличчям один до одного. Їх груди, які світяться через прозору тканину, ледь стикаються.

На третьому, самому жаркому фото, Кайлі стоїть передом, прикривши руками інтимні місця, а її подружка стоїть спиною, показавши всім свою «п'яту точку».

Фотографії виявилися настільки відвертими, що за короткий час зібрали понад 1,6 мільйони лайків.

Раніше ми писали, що Кайлі Дженнер поділилася яскравим знімком, на якій вона позує в спокусливій екстра міні-сукні, яка обтягує її вигини. Модель сидить навпочіпки, красуючись довгим волоссям золотистого кольору, окрашеними модною технікою балаяж. Свій образ Кайлі доповнила невагомими босоніжками на шнурівці та безліччю золотих браслетів.

Як відомо, Кайлі Дженнер – наймолодша мільярдерша у світі. Цей титул вона отримала в 2019 році, коли в 21 рік заробила свій перший мільярд. Кайлі – одна з шести дітей бізнесвуман Кріс Дженнер, яка здобула популярність завдяки участі в реаліті-шоу «Сімейство Кардашьян». Кайлі Дженнер входить в топ-5 найбільш популярних у світі людей в Інстаграм. У неї 164 мільйони фоловерів. Разом з сестрами вона є однією з найпопулярніших дівчат в США.

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