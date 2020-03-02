Кайлі в який раз змогла здивувати шанувальників

Наймолодша мільярдерка світу Кайлі Дженнер показала кілька спекотних фото в мережі

Відповідні фотографії зірка опублікувала в Instagram, пише Politeka.net.

На фото інста-модель позує в спокусливій екстра міні-сукні, яка обтягує її вигини.

На першому фото вона сидить навпочіпки, красуючись довгим волоссям золотистого кольору, викрашеними модною технікою балаяж. Свій образ Кайлі доповнила невагомими босоніжками на шнурівці, безліччю золотих браслетів, які одягла прямо на рукави сукні, а також красуня показала білу сумочку, в тон сукні.

На другому фото Кайлі вигнула спину, покрасовавшись своєю п'ятою точкою в короткому вбранні.

Фото мільярдерки зібрало за одну ніч більше 5 мільйонів відміток «мені подобається», а також сотні коментарів від шанувальників інста-діви.

Нагадаємо, що Кайлі Дженнер позувала на пляжі разом з донькою. Кайлі позувала спиною, тому можна було розглянути її п'яту точку.

Також не можна не звернути увагу на рівні ніжки знаменитості. Дженнер тримала свою дочку за ручку і разом з нею йшла у воду. При цьому красуня взялася рукою за капелюшок, щоб та не полетіла з-за сильного вітру.

Чистий пісок, блакитна вода і мама з донькою - створюється враження повної ідилії. Користувачі мережі вихваляли красунь, захоплюючись даними фото. До того ж люди написали масу компліментів фігурі Кайлі і освідчувалися в коханні.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер здивувала новим кольором волосся. Зірка наростила довгі волосся світло-русявого кольору з білими кінчиками.

Зірка прикрила очі окулярами і трохи выпятила свої губи вперед.

Дженнер позувала в спортивних штанях сірого кольору і кросівках. Також на знаменитості була чорна куртка. Поряд з красунею можна помітити яскраву сумку.

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