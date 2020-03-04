Самая молодая миллиардерша мира Кайли Дженнер показала несколько жарких кадров из новой фотосессии

Фото девушка опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka. На снимках Кайли позирует с еще одной девушкой, моделью Анастасией Караниколау. Они обе полностью разделись и надели поверх оголенных тел прозрачные платья. Всего Кайли опубликовала три фотографии.

На первой Кайли стоит прижавшись к Анастасии. Платье обтягивает аппетитные формы девушек, но ничего лишнего в кадр не попадает. На втором фото девушки стоят лицом друг к другу. Их груди, которые светятся через прозрачную ткань, едва соприкасаются.

На третьем, самом жарком фото, Кайли стоит передом, прикрыв руками интимные места, а ее подружка стоит спиной, показав всем свою «пятую точку».

Фотографии оказались настолько откровенными, что за короткое время собрали более 1,6 миллиона лайков.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер поделилась ярким снимком, на котором она позирует в соблазнительном экстра мини-платье, которое обтягивает ее изгибы. Модель сидит на корточках, красуясь длинными волосами золотистого цвета, окрашеными по модной технике балаяж. Свой образ Кайли дополнила невесомыми босоножками на шнуровке и множеством золотых браслетов.

Как известно, Кайли Дженнер – самая молодая миллиардерша в мире. Этот титул она получила в 2019 году, когда в 21 год заработала свой первый миллиард. Кайли – одна из шести детей бизнесвуман Крис Дженнер, которая получила известность благодаря участию в реалити-шоу «Семейство Кардашьян». Кайли Дженнер входит в топ-5 самых популярных в мире людей в Инстаграме. У нее 164 миллиона фолловеров. Вместе с сестрами она является одной из самых популярных девушек в США.

Напомним, что горячая Кайли Дженнер еле втиснула свои пышные формы в купальник: «Королева».

Как сообщала Politeka, бесстыжая Кайли Дженнер посветила своим богатством на песке: "Ого, аж слов не хватает".

Также Politeka писала, что Кайли Дженнер разделась и засветила самые аппетитные места: «вот это размерчик».