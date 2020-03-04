Модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардаш'ян, порадувала шанувальників знімками в сукні з вирізом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, дівчина позує в красивому блакитній сукні з вирізом, елегантно задерши ногу і засвітивши зайве – нижня білизна. Однак, як можна помітити, це нітрохи не обмежує Омович – вона заграє на камеру.

На іншому кадрі модель вигнулась в непристойній позі, демонструючи всім свою «гордість Кардаш'ян». Але оскільки кадри були опубліковані в Сторіс, шанувальники зірки не змогли що-небудь сказати.

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Красуня поділилася свіжими кадрами в своєму мікроблозі в Instagram. Олена постала в екстремально маленькому купальнику кремово-бежевого відтінку, який, в принципі, практично нічого не прикриває. Незвично бачити модель без макіяжу. Зі злегка розпатланим волоссям красуня зняла себе в дзеркалі.

Дівчина заговорила про схуднення, роздаючи поради направо і наліво. Зокрема, у своєму пості вона прорекламувала методику, як за 72 години скинути 4-5 кілограм. За її словами, їй такий спосіб допоміг позбавитися від зрадницьки виник зайвої ваги в результаті недавнього відпочинку "ол-інклюзів" в Домінікані.

"найголовніше, під час дієти я харчувалася повноцінним раціоном. Сніданок, обід і вечерю, перекуси і смачні смузі💔 За вас розписано все меню дієти. Якщо потрібно різко скинути - це ідеальний варіант, не потрібно сидіти на воді й ковтати таблетки для схуднення! Я проти цього 😒", - написала Альона в соцмережі.

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