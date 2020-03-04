Украинская модель и инстадива Алена Омович, которую благодаря внушительным формами прозвали в сети Кардашьян, снова эпатировала публику, оголившись без тени смущения

Как передает Politeka.net, красотка поделилась свежими кадрами в своем микроблоге в Инстаграм. Алена предстала в экстремально маленьком купальнике кремово-бежевого оттенка, который, в принципе, практически ничего не прикрывает. Непривычно видеть модель без макияжа. Со слегка растрепанными волосами красотка засняла себя в зеркале.

Девушка заговорила о похудении, раздавая советы направо и налево. В частности, в своем посте она прорекламировала методику, как за 72 часа скинуть 4-5 килограмма. По ее словам, ей такой способ помог избавиться от предательски возникшего лишнего веса в результате недавнего отдыха "ол-инклюзив" в Доминикане.

"Самое главное, во время диеты я питалась полноценным рационом. Завтрак, обед и ужин, перекусы и вкуснейшие смузи💔 За вас расписано все меню диеты. Если нужно резко скинуть - это идеальный вариант, не нужно сидеть на воде и глотать таблетки для похудения! Я против этого 😒", - написала Алена в соцсети.

Ранее мы сообщали, девушка сняла себя в примерочной в розовом спортивном костюме и поделилась кадрами в Инстаграм. Модель до неприличия широко раздвинула ноги, присев на корточки. А от топа, который еле-еле прикрыл ее роскошный бюст, вообще глаз не отвести.

Также мы писали, Омович покорила сеть жарким снимком из Доминиканы. Красотка избавилась от остатков скромности и одежды, "прикрывшись" только лишь черешенками. Благодаря ракурсу, вышло незабываемое фото, способное впечатлить даже самых требовательных поклонников. Несмотря на то, что красотка закрыла свою главную гордость ягодками, кадр все же способен вызывать бурю эмоций.

«Огонь🔥🍒»; «Ниче так»; «Фотошоп талии»; «сочно»; "Красотка!", - писали в комментариях.

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