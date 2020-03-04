Українська модель і інстадива Альона Омович, яку завдяки значним формами прозвали в мережі Кардашьян, знову епатувала публіку, оголившись без тіні збентеження

Як передає Politeka.net, красуня поділилася свіжими кадрами в своєму мікроблозі в Instagram. Альона постала в екстремально маленькому купальнику кремово-бежевого відтінку, який, в принципі, практично нічого не прикриває. Незвично бачити модель без макіяжу. Зі злегка розпатланим волоссям красуня зняла себе в дзеркалі.

Дівчина заговорила про схуднення, роздаючи поради направо і наліво. Зокрема, у своєму пості вона прорекламувала методику, як за 72 години скинути 4-5 кілограм. За її словами, такий спосіб допоміг їй позбутися від зайвої ваги, що виникла в результаті недавнього відпочинку "ол-інклюзів" в Домінікані.

"Найголовніше, під час дієти я харчувалася повноцінним раціоном. Сніданок, обід і вечеря, перекуси і смачні смузі💔 За вас розписано все меню дієти. Якщо потрібно різко скинути - це ідеальний варіант, не потрібно сидіти на воді й ковтати таблетки для схуднення! Я проти цього 😒", - написала Альона в соцмережі.

Раніше ми повідомляли, дівчина зняла себе в примірювальній в рожевому спортивному костюмі і поділилася кадрами в Instagram. Модель до непристойності широко розсунула ноги, присівши навпочіпки. А від топа, який ледве-ледве прикрив її розкішний бюст, взагалі очей не відвести.

Також ми писали, Омович підкорила мережу жарким знімком з Домінікани. Красуня позбулася залишків скромності й одягу, "прикрившись" лише черешенками. Завдяки ракурсу, вийшло незабутнє фото, здатне вразити навіть найвимогливіших шанувальників. Незважаючи на те, що красуня закрила свою головну гордість ягідками, кадр все ж здатний викликати бурю емоцій.

«Вогонь🔥🍒»; «Нічо так»; «Фотошоп талії»; «соковито»; "Красуня!", - писали в коментарях.

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