Модель Алена Омович, которкую называют украинской Ким Кардашьян, показала пикантные кадры с импровизированной фотосессии

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, девушка позирует в розовом спортивном наряде в примерочной, снимая себя на телефон. Курточку Омович расстегнула, а ее роскошный бюст удерживал лишь короткий топ. Уточним, что девушка недавно вернулась с отдыха за границей.

Однако кадрами звезда поделилась в Сторис, лишив своих поклонников возможности что-либо сказать о роскошных формах кумира.

Ранее мы писали, что в социальной сети Инстаграм набирает популярности 25-летняя модель из Горловки Алена Омович. Девушка сделала себе множество пластических операций и полностью «перекроила» свою внешность. Силиконовый бюст и попа, накачанные ботоксом губы и много другое - всё это она с достоинством демонстрирует в своем микроблоге.

За выдающиеся формы ее уже окрестили украинской Ким Кардашьян.



Инста-дива много путешествует по различным заграничным курортам. На этот красотку занесло в Доминикану.

На новых снимках Омович примерила хищный наряд. Она позирует на фоне красивейшего морского пейзажа в разных соблазнительных позах.

Пикантные кадры будоражат фантазию и пленяют откровенностью. Модель покрутилась перед камерой, дабы дать возможность фанатам разглядеть все ее сочные места и насладиться открывшимся видом.

Напомним, украинская Кардашьян в невидимых трусиках расставила ноги и заставила мужчин вспотеть

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