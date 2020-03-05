Светская львица, звезда реалити-шоу Ким Кардашьян опубликовала фото, на которых предстала в стильном образе

Звезда в одном из интервью призналась, что стильные наряды ей часто выбирает муж рэпер Канье Уэст, который владеет собственным брендом одежды, пишет Politeka.net. Ким рассказала, что супруг за два года наперед знает, что будет в моде.

Кардашьян отметила, что однажды была в одежде от Канье и специально ходила по людным местам, чтобы папарацци ее засняли и распространили фото.

Как отметила звезда, сначала люди смеялись с ее стиля, но спустя некоторое время сами покупали такую же одежду.

Знаменитость несколько часов назад опубликовала новые фото в Инстаграм, где предстала в необычном виде. Ким надела короткий топ, который подчеркнул ее грудь, а также показал ее упругий живот.

Сверху Ким надела короткую куртку. Также на звезде были голубые расклешенные джинсы на высокой посадке и босоножки на каблуке.

Заверашли ее необычный образ длинные косы по всей голове и макияж с акцентом на глаза.

Ким позировала у машины на парковке, улыбалась и шевелила головой.

За час пост собрал почти 400 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети поразились смелым образом звезды и написали ей массу приятных комплиментов: "Восхитительно!".

Напомним, Ким Кардашьян показала, как проводит время со своим сыном, Сейнтом Уэстом.

На Ким надета узкая маечка, которая выставляет напоказ пышные формы звезды. Ее волосы собраны в хвост, а на лице практически отсутствует макияж. Сын Ким с распущенными кудрявыми волосами одет в простую футболку. Отметим, что ради фото Ким сделала привычные губы-уточкой.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян позировала в светлом литом наряде и с распущенными волосами. Модель пронзительно смотрит в объектив камеры, а ее костюм при этом, отмечают фолловеры звезды, немного просвечивал.

Самое интересное в новой фотосессии, пишут фаны звезды в комментариях под ее постом это то, что Ким позировала верхом на элитной породы лошади светлого окраса.

Напомним, Ким Кардашьян удивила внешностью, такой ее редко увидишь.

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян приподняла юбку и сверкнула своим достоинством.

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян вскружила голову, показав себя в маечке.