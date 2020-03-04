Модель Демі Роуз, більш відома як «молода копія Кім Кардашьян», продемонструвала ідеальну фігуру в купальнику

Фотографію дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Рoliteka.net. Модель опублікувала серію знімків, на яких вона стоїть у новій моделі купальника. Спереду він трохи завищений, але оголює з боків пишні стегна моделі. Ззаду трусики від купальника зроблені у вигляді стрінгів. Зазначимо, що 24-річна модель покрутилася з усіх боків, показавши, чим нагородила її природа. На фото вона здається ідеальною, але видно, що знімки сильно відфотошопили.

Роуз додала фотографії в сторіз, тому шанувальники не змогли залишити коментарі під ними. Найімовірніше, це кадри з нової рекламної зйомки, в якій Демі буде рекламувати купальники.

Раніше ми писали, що Демі Роуз показала знімок в повністю закритому вбранні. На новому знімку модель позувала в чорних штанях в обтяжку і такій самій чорній водолазці і кепці. Втім, пікантності знімку додав той факт, що кофта сильно просвічує, демонструючи всім її білизну і пишні груди.

Нагадаємо, що британка стала популярною завдяки своїм відвертим знімкам в Instagram. Роуз не соромиться навіть найбільш відкритих і мікроскопічних нарядів і невпинно радує своїх шанувальників відвертими знімками. Після того, як її сторінка в мережі стала дуже популярною, дівчині почали пропонувати різні рекламні контракти. Щоб будувати кар'єру моделі Роуз переїхала в США.

Цікаво, що у Демі Роуз зовсім не модельна зовнішність. Її зріст 157 сантиметрів, а форми далекі від модельних параметрів. Однак, на тлі популярності пишних форм Кім Кардашьян, такі фігури як у Демі сьогодні в тренді.

Нагадаємо, що Демі Роуз не змогла приховати принади малюсеньким топом: "Сонячні поцілунки".

Раніше Politeka повідомляла, що Демі Роуз без білизни показала, чим її нагородила природа: «На це можна дивитися вічно».

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