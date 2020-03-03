Британська модель і інстадіва Демі Роуз, яку називають новою Кардашьян, порадувала шанувальників відвертим образом
Зірка Інстаграму опублікувала знімок, на якому з'явилася в короткому топі, пише Politeka.net. Білий верх був настільки короткий і вузький, що з-під нього ледь не вивалювалися принади моделі. Топік натягнувся, і, здавалося, зараз вибухне.
Також на Демі були короткі джинсові шорти з високою посадкою, які підкреслили талію знаменитості.
Крім видатних форм не можна не звернути уваги на пружні прес і п'яту точку Роуз.
Дівчина позувала на вулиці посеред зелених рослин і будівель. Вона підняла голову і прикрила очі. На обличчі виділялися пишні вії, блискучі тіні на повіках і глянсові губи.
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Демі доторкнулась до себе і прочинила губи. Вигляд її був дуже гарячим і в той же час ніжним.
У вухах красуні блищали сережки, що стало видно завдяки тому, що вона прибрала волосся назад.
"Сонячні поцілунки 🥰 @fashionnova fashionnovapartner", - підписала відверте фото зірки.
За 10 годин пост Демі отримав понад 400 лайків та багато коментарів.
Користувачі мережі захоплювалися красою зірки, зокрема її формами, спокусливою зовнішністю і при цьому невинним личком.
Нагадаємо, Демі Роуз постала в рожевій сукні з глибоким вирізом.
Дівчина сиділа, нахиливши трохи голову, і тримаючи в руках склянку з якимось напоєм.
На обличчі Демі, як завжди, виділялися чорні брови і пишні вії.
На шиї моделі блищала прикраса, у вухах сяяли сережки.
Подруги зірки на фото теж дивилися в камеру і посміхалися.
Раніше ми писали, що Демі Роуз позувала в прозорому вбранні без білизни, демонструючи на камеру свої кращі і розкішні місця. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.
«На це можна дивитися вічно», «ідеальний вигляд», «бомба!», «ось це розкішне тіло! Так тримати», - написали користувачі мережі.
Нагадаємо також, що Демі Роуз позувала перед камерами журналістів, повертаючись то в одну, то в іншу сторону. Вона блищала в розкішній вечірній сукні.
Нагадаємо, молода копія Кардашьян затягнула свої м'ячі тонким шовком.
Як повідомляла Politeka, сукня Демі Роуз зрадницьки відкрило непристойні місця: розглянути можна все.
Також Politeka писала, що молода копія Кардашян засвітила свої булочки прозорою сіткою.