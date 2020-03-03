Британська модель і інстадіва Демі Роуз, яку називають новою Кардашьян, порадувала шанувальників відвертим образом

Зірка Інстаграму опублікувала знімок, на якому з'явилася в короткому топі, пише Politeka.net. Білий верх був настільки короткий і вузький, що з-під нього ледь не вивалювалися принади моделі. Топік натягнувся, і, здавалося, зараз вибухне.

Також на Демі були короткі джинсові шорти з високою посадкою, які підкреслили талію знаменитості.

Крім видатних форм не можна не звернути уваги на пружні прес і п'яту точку Роуз.

Дівчина позувала на вулиці посеред зелених рослин і будівель. Вона підняла голову і прикрила очі. На обличчі виділялися пишні вії, блискучі тіні на повіках і глянсові губи.

Демі доторкнулась до себе і прочинила губи. Вигляд її був дуже гарячим і в той же час ніжним.

У вухах красуні блищали сережки, що стало видно завдяки тому, що вона прибрала волосся назад.

"Сонячні поцілунки 🥰 @fashionnova fashionnovapartner", - підписала відверте фото зірки.

За 10 годин пост Демі отримав понад 400 лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі захоплювалися красою зірки, зокрема її формами, спокусливою зовнішністю і при цьому невинним личком.

Нагадаємо, Демі Роуз постала в рожевій сукні з глибоким вирізом.

Дівчина сиділа, нахиливши трохи голову, і тримаючи в руках склянку з якимось напоєм.

На обличчі Демі, як завжди, виділялися чорні брови і пишні вії.

На шиї моделі блищала прикраса, у вухах сяяли сережки.

Подруги зірки на фото теж дивилися в камеру і посміхалися.

Раніше ми писали, що Демі Роуз позувала в прозорому вбранні без білизни, демонструючи на камеру свої кращі і розкішні місця. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«На це можна дивитися вічно», «ідеальний вигляд», «бомба!», «ось це розкішне тіло! Так тримати», - написали користувачі мережі.

Нагадаємо також, що Демі Роуз позувала перед камерами журналістів, повертаючись то в одну, то в іншу сторону. Вона блищала в розкішній вечірній сукні.

Нагадаємо, молода копія Кардашьян затягнула свої м'ячі тонким шовком.

Як повідомляла Politeka, сукня Демі Роуз зрадницьки відкрило непристойні місця: розглянути можна все.

Також Politeka писала, що молода копія Кардашян засвітила свої булочки прозорою сіткою.