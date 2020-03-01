Модель Демі Роуз порадувала шанувальників новою відвертою фотосесією без білизни

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку в Instagram зірки.

«найсексуальніша на всій планеті», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на знімках Роуз позує в прозорому вбранні без білизни, демонструючи на камеру свої кращі і розкішні місця. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«На це можна дивитися вічно», «ідеальний вигляд», «бомба!», «ось це розкішне тіло! Так тримати», «справжня шикарна бомба», «екстремальна відвертість», «просто космос», - пишуть вони.

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Так, 24-річна незаміжня британка часто публікує провокаційні фото. На них вона постає в мінімальній кількості одягу або взагалі без неї. Модель завжди підкреслює пишне декольте і пружні сідниці.

Кожен її знімок отримує визнання численної публіки, користувачі мережі залишають свої захоплені коментарі і ставлять лайки. Нові знімки стали не менше провокаційними і відвертими.

Вона позувала перед камерами журналістів, повертаючись то в одну, то в іншу сторону.

Перед камерами одна з найзнаменитіших моделей білизни і купальників блищала в розкішній вечірній сукні з довгим шлейфом. Плаття чорного кольору також додатково декороване блискітками. Крім того, наряд моделі був додатково “прикрашений” екстремально глибоким декольте. Зазначимо, що для образу Демі Роуз це досить звична глибина вирізу, тому дівчина точно не прогадала.

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