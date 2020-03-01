Модель купальників і білизни Демі Роуз показала відверті кадри, які настільки спокусливі, що важко залишатися спокійним

Як повідомляє Politeka.net, 24-річна незаміжня британка часто публікує провокаційні фото. На них вона постає в мінімальній кількості одягу або взагалі без нього. Модель завжди підкреслює пишне декольте і пружні сідниці.



Кожен її знімок отримує визнання численної публіки, користувачі мережі задишають свої захоплені коментарі і ставлять лайки. Нові знімки стали не менше провокаційними і відвертими.

Вона позувала перед камерами журналістів, повертаючись то в одну, то в іншу сторону.

Перед камерами одна з найзнаменитіших моделей білизни і купальників блищала в розкішній вечірній сукні з довгим шлейфом. Сукня чорного кольору також додатково декорована блискітками. Крім того, наряд моделі був додатково “прикрашений” екстремально глибоким декольте. Зазначимо, що для образу Демі Роуз це досить звична глибина вирізу, тому дівчина точно не прогадала.

Користувачі мережі не зможуть залишити свої коментарі під знімками апетитною красуні, адже їх вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram-Stories.

Також раніше повідомлялося, що Демі не соромиться навіть найбільш відкритих і мікроскопічних нарядів і невпинно радує своїх шанувальників новими знімками.

Проте, на цей раз модель вийшла в повністю закритому вбранні. Так, на новому фото, опублікованому в її Instagram, Роуз позує в чорних штанях в обтяжку, такий же чорній водолазці і кепці.

Втім, пікантності знімку додає той факт, що дівчата кофта сильно просвічує, демонструючи всім її білизну і пишні груди.

Знімок зроблений в літаку. Судячи з усього, модель покидає Париж, куди вона прилетіла напередодні.