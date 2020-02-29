Модель Демі Роуз, яка відома як «молода копія Кім Кардашьян», продемонструвала ідеальну фігуру в обтягуючому вбранні

24-річна британка отримала справжню популярність завдяки своїм відвертим знімкам в Instagram. Демі не соромиться навіть найбільш відкритих і мікроскопічних нарядів і невпинно радує своїх шанувальників новими знімками.

Однак, як повідомляє Politeka, на цей раз модель з'явилася в повністю закритому вбранні. Так, на новому фото, опублікованому в її Instagram, Роуз позує в чорних штанях в обтяжку, такий же чорній водолазці і кепці. Втім, пікантності знімку додає той факт, що кофта дівчини сильно просвічує, демонструючи всім її білизну і пишні груди.

Знімок зроблений в літаку. Судячи з усього, модель покидає Париж, куди вона прилетіла напередодні.

У коментарях до знімків підписники Демі сходять з розуму від її краси і засипають модель компліментами.

До цього ми писали про те, що нові знімки Роуз з'явилися на її фан-сторінці в Instagram. На фотографіях Демі ніжиться під зовсім не зимовим сонечком на пляжі. Для відпочинку красуня обрала відповідний наряд: золотистий купальник-бікіні, який ледве прикриває її форми, і стильну стегнах золоту сіточку, яка дуже ефектно доповнює її образ.

На першому знімку Роуз позує обличчям до камери, кокетливо притримуючи зав'язки ліфа свого купальника. А на другому фото модель вирішила повернутися до глядачів спиною, продемонструвавши свої підтягнуті сідниці.

Зазначимо, що Демі народилася в Бірмінгемі і має британське та колумбійське коріння. Дівчина закінчила коледж за спеціальністю "косметологія". Роуз з дитинства мріяла стати моделлю, однак вона не підходила з-за мініатюрного зростання. До речі, нинішній зростання моделі всього 157 див. Незважаючи на це, красуня знайшла свій спосіб домогтися успіху - у неї більше 13 мільйонів фоловерів в Instagram, що дозволяє їй заробляти на рекламі.

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