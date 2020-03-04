Топ-модель Белла Хадід стала зіркою нового показу. Вона вийшла на подіум у весільній сукні

Фото із заходу зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, пише Рoliteka.net. На серії знімків і відео дівчина позує в дуже незвичайному і відвертому вбранні. Судячи з підпису до фото, це весільна сукня. Правда на місці грудей у сукні сітка, яка повністю оголює груди моделі.

«Наречена. Спасибі за цей момент, моя вічна повага та любов до вас обох радикальних людських істот... Я так хвилююся кожен сезон, щоб подивитися, як ви працюєте... кинджал замість квітів...мій вид весільного плаття», - написала Хадід, звертаючись до дизанерів.

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a @viviennewestwood @ndreaskronthaler bride 🤍 thank you for this moment, my forever respect and love to the both of you radical human beings...I get so excited every season to watch you work ... dagger instead of flowers....my kind of wedding dress🤍b

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Шанувальникам сподобався новий образ моделі. Знімки зібрали понад 500 тисяч лайків. В коментарях шанувальники моделі висловлюють своє захоплення.

«Ось це фари», «Вау сестричка», «Наречена, але схожа на Жанну Дарк», «Неймовірна», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Белла Хадід стала зіркою обкладинки нового номера ELLE. Модель позувала у вишуканій обстановці разом з італійським модельєром Ріккардо Тиші, а також зіркою світових подіумів Карлою Бруні. Шанувальники звернули увагу, що Карла і Белла дуже схожі.

Американській супермоделі Хадід 23 роки. У неї палестинське коріння. Хоча Хадід народилася в США, її батько, мультимільйонер Мохамед Хадід був біженцем. Цікаво, що Белла Хадід вважає себе мусульманкою. Правда, це не заважає їй зніматися у відвертих фотосесіях і брати участь у показах, оголюючи інтимні частини свого тіла.

Модель є послом і постійним обличчям модних будинків Dior і Bulgari.

Нагадаємо, що Белла Хадід без білизни і сорому показала своїх соковитих "подружок": "Мрія будь-якого чоловіка".

Раніше Politeka повідомляла, що спокуслива Белла Хадід блиснула пікантними місцями в прозорому вбранні: «Чорна пантера».

Також Politeka писала, що Белла Хадід намагалася приховати ідеальне тіло під білим хутром: "Ну, просто фантастика".