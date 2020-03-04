Топ-модель Белла Хадід стала зіркою нового показу. Вона вийшла на подіум у весільній сукні

Фото із заходу зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, пише Рoliteka.net. На серії знімків і відео дівчина позує в дуже незвичайному і відвертому вбранні. Судячи з підпису до фото, це весільна сукня. Правда на місці грудей у сукні сітка, яка повністю оголює груди моделі.

«Наречена. Спасибі за цей момент, моя вічна повага та любов до вас обох радикальних людських істот... Я так хвилююся кожен сезон, щоб подивитися, як ви працюєте... кинджал замість квітів...мій вид весільного плаття», - написала Хадід, звертаючись до дизанерів.

Шанувальникам сподобався новий образ моделі. Знімки зібрали понад 500 тисяч лайків. В коментарях шанувальники моделі висловлюють своє захоплення.

«Ось це фари», «Вау сестричка», «Наречена, але схожа на Жанну Дарк», «Неймовірна», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Белла Хадід стала зіркою обкладинки нового номера ELLE. Модель позувала у вишуканій обстановці разом з італійським модельєром Ріккардо Тиші, а також зіркою світових подіумів Карлою Бруні. Шанувальники звернули увагу, що Карла і Белла дуже схожі.

Американській супермоделі Хадід 23 роки. У неї палестинське коріння. Хоча Хадід народилася в США, її батько, мультимільйонер Мохамед Хадід був біженцем. Цікаво, що Белла Хадід вважає себе мусульманкою. Правда, це не заважає їй зніматися у відвертих фотосесіях і брати участь у показах, оголюючи інтимні частини свого тіла.

Модель є послом і постійним обличчям модних будинків Dior і Bulgari.

Нагадаємо, що Белла Хадід без білизни і сорому показала своїх соковитих "подружок": "Мрія будь-якого чоловіка".

Раніше Politeka повідомляла, що спокуслива Белла Хадід блиснула пікантними місцями в прозорому вбранні: «Чорна пантера».

Також Politeka писала, що Белла Хадід намагалася приховати ідеальне тіло під білим хутром: "Ну, просто фантастика".