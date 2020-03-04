Топ-модель Белла Хадид стала звездой нового показа. Она вышла на подиум в свадебном платье

Фото с мероприятия звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм, пишет Рoliteka.net. На серии снимков и видео девушка позирует в весьма необычном и откровенном наряде. Судя по подписи к фото, это свадебное платье. Правда на месте груди у платья сетка, которая полностью оголяет грудь модели.

«Невеста. Спасибо за этот момент, мое вечное уважение и любовь к вам обоим радикальным человеческим существам ... Я так волнуюсь каждый сезон, чтобы посмотреть, как вы работаете ... кинжал вместо цветов...мой вид свадебного платья», - написала Хадид, обращаясь к дизанерам.

Поклонникам понравился новый образ модели. Снимки собрали более 500 тысяч лайков. В комментариях поклонники модели высказывают свое восхищение.

«Вот это фары», «Вау сестренка», «Невеста, но похожа на Жанну Дарк», «Невероятная», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Белла Хадид стала звездой обложки нового номера ELLE. Модель позировала в изысканной обстановке вместе с итальянским модельером Риккардо Тиши, а также звездой мировых подиумов Карлой Бруни. Поклонники обратили внимание, что Карла и Белла очень похожи.

Американской супермодели Хадид 23 года. У нее палестинские корни. Хотя Хадид родилась в США, ее отец, мультимиллионер Мохамед Хадид был беженцем. Интересно, что Белла Хадид считает себя мусульманкой. Правда, это не мешает ей сниматься в откровенных фотосессиях и участвовать в показах, оголяя интимные части своего тела.

Модель является послом и постоянным лицом модных домов Dior и Bulgari.

Напомним, что Белла Хадид без белья и стыда показала своих сочных "подружек": "Мечта любого мужчины".

Ранее Politeka сообщала, что соблазнительная Белла Хадид сверкнула пикантными местами в прозрачном наряде: «Черная пантера».

Также Politeka писала, что Белла Хадид пыталась скрыть идеальное тело под белым мехом: "Ну, просто фантастика".