Топ-модель Белла Хадид стала звездой нового показа. Она вышла на подиум в свадебном платье

Фото с мероприятия звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм, пишет Рoliteka.net. На серии снимков и видео девушка позирует в весьма необычном и откровенном наряде. Судя по подписи к фото, это свадебное платье. Правда на месте груди у платья сетка, которая полностью оголяет грудь модели.

«Невеста. Спасибо за этот момент, мое вечное уважение и любовь к вам обоим радикальным человеческим существам ... Я так волнуюсь каждый сезон, чтобы посмотреть, как вы работаете ... кинжал вместо цветов...мой вид свадебного платья», - написала Хадид, обращаясь к дизанерам.

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a @viviennewestwood @ndreaskronthaler bride 🤍 thank you for this moment, my forever respect and love to the both of you radical human beings...I get so excited every season to watch you work ... dagger instead of flowers....my kind of wedding dress🤍b

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Поклонникам понравился новый образ модели. Снимки собрали более 500 тысяч лайков. В комментариях поклонники модели высказывают свое восхищение.

«Вот это фары», «Вау сестренка», «Невеста, но похожа на Жанну Дарк», «Невероятная», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Белла Хадид стала звездой обложки нового номера ELLE. Модель позировала в изысканной обстановке вместе с итальянским модельером Риккардо Тиши, а также звездой мировых подиумов Карлой Бруни. Поклонники обратили внимание, что Карла и Белла очень похожи.

Американской супермодели Хадид 23 года. У нее палестинские корни. Хотя Хадид родилась в США, ее отец, мультимиллионер Мохамед Хадид был беженцем. Интересно, что Белла Хадид считает себя мусульманкой. Правда, это не мешает ей сниматься в откровенных фотосессиях и участвовать в показах, оголяя интимные части своего тела.

Модель является послом и постоянным лицом модных домов Dior и Bulgari.

Напомним, что Белла Хадид без белья и стыда показала своих сочных "подружек": "Мечта любого мужчины".

Ранее Politeka сообщала, что соблазнительная Белла Хадид сверкнула пикантными местами в прозрачном наряде: «Черная пантера».

Также Politeka писала, что Белла Хадид пыталась скрыть идеальное тело под белым мехом: "Ну, просто фантастика".