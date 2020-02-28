Супермодель Белла Хадід, яку назвали найкрасивішою жінкою світу 2019 року, взяла участь у новому показі мод

Цього разу дівчину важко впізнати: макіяж і одяг додали до її 23 років 10 років, пише Politeka.net.

Белла дефілювала по подіуму в білому пальто з хутром і великими гудзиками. Одяг підкреслив її тонку талію і пишні груди.

Образ Хадід завершували білосніжні рукавички, сумочка і сережки.

Не можна було не звернути уваги на яскравий макіяж зірки, зокрема, червоні соковиті губи. Довгі вії і маленька стрілочка - не відволікали увагу від губ знаменитості.

Зірка йшла по подіуму впевнено, пильно дивлячись вдалину: "Ну, просто фантастика"

"Пальто моєї мрії, музика, шоу ... ❤️ спасибі моїм дорогим @brunosialelli @mr_carlos_nazario @piotrchamiercasting крутим хлопцям.... люблю вас шалено, спасибі за те, що ви мене запросили... @ diane.kendal @paulhanlonhair чудовий світ з тобою @lanvinofficial", - підписала кадри зірка.

За 11 годин пост зібрав понад 400 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі називали Беллу прекрасною леді, а також зазначили, що люблять старий Голлівуд, в образі якого і була Белла.

Нагадаємо, Белла Хадід постала з розпущеним коротким волоссям, яке, піднявши руки, почала прибирати від обличчя. При цьому на щоці Белли можна побачити "татуювання". Як виявилося, це фільтр Інстаграмі.

При цьому модель позувала в непримітній великий сірій майці. Завершили образ красуні прикраси.

Раніше ми писали, що Белла Хадід йшла на відео в прозорій чорній блузі на голе тіло. Модель демонструвала нову колекцію відомого бренду Max Mara.

Струнка, з яскравим макіяжем і зібраними волоссям пройшлася впевненим кроком.

Шанувальники в коментарях написали масу компліментів на адресу однієї з найкрасивіших жінок світу, зокрема вони відзначили професіоналізм Белли та її струнку фігуру.

Нагадаємо також, що Белла Хадід пройшлася по подіуму в чорному довгому платті з глибоким декольте. Наряд підкреслив ідеальні форми моделі. На руках у неї були білі рукавички.

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