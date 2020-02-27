"Не рідні, але дуже схожі"

Белла Хадід стала зіркою обкладинки нового номера ELLE

Топ-модель позувала у вишуканій обстановці разом з не менш відомою особистістю модного світу Рікардо Тіші, а також зіркою світових подіумів в минулому і екс-першою леді Франції Карлою Бруні. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Ізабелли.

Так на нових опублікованих Белою фото вона, італійський модельєр і відоміша французька артистка позують раніше в шкіряних темних облягаючих нарядах, а пізніше - модель опублікувала фото, де вона сидить на колінах у Тіші в коротенькій сукні в пір'ї. Поруч красується Карла Бруні в подібному вбранні.

Варто відзначити, що кількість коментарів під публікаціями Белли сягає тисяч, більшість фоловерів зірки пише про те, як Хадід-молодша прекрасна:

"Розкішна"

"Королева"

"Ваша сім'я - трудівнички, Хадід - кращі"

"Неймовірні всі троє"

Деякі підписники молодої моделі також зазначили її зовнішню схожість з Бруні, мовляв, "чи не родички ви випадково?", пожартували в мережі.

Нагадаємо, Белла Хадід постала з розпущеним коротким волоссям, яке, піднявши руки, почала прибирати від обличчя. При цьому на щоці Белли можна побачити "татуювання". Як виявилося, це фільтр Інстаграмі.

При цьому модель позувала в непримітній великий сірій майці. Завершили образ красуні прикраси.

Раніше ми писали, що Белла Хадід йшла на відео в прозорій чорній блузі на голе тіло. Модель демонструвала нову колекцію відомого бренду Max Mara.

Струнка, з яскравим макіяжем і зібраними волоссям пройшлася впевненим кроком.

Шанувальники в коментарях написали масу компліментів на адресу однієї з найкрасивіших жінок світу, зокрема вони відзначили професіоналізм Белли та її струнку фігуру.

Нагадаємо також, що Белла Хадід пройшлася по подіуму в чорному довгому платті з глибоким декольте. Наряд підкреслив ідеальні форми моделі. На руках у неї були білі рукавички.

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