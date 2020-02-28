Белла Хадід стала зіркою показала «Mugler»

Зірка світових подіумів позувала у відвертому вбранні, що складається з "непоєднуваних" матеріалів - шкір-лаку і прозорого гіпюру. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Ізабелли.

Так на нових опублікованих Белою фото і відео з модного показу, вона впевнено крокувала подіумом в чудовому вбранні, яке надало глядачеві можливість розглянути найпікантніші ділянки тіла топ-моделі практично зблизька. Так Белла засвітила свої спокусливі стегна і стрункі ніжки, а також частково живіт.

Шанувальники знаменитості просто у захваті від частих і таких яскравих публікацій Хадід-молодшої в популярній соцмережі, вони відзначають, що на вищезгаданому показі Ізабелла продемонструвала котячу грацію і назвали манекенницю "пантерою". Також шанувальники писали про виразний погляд знаметисти і її приголомшливі жіночних формах.

Раніше Белла дефілювала по подіуму в білому пальто з хутром і великими гудзиками. Одяг підкреслив її тонку талію і пишні груди.

Образ Хадід завершували білосніжні рукавички, сумочка і сережки.

Не можна було не звернути уваги на яскравий макіяж зірки, зокрема, червоні соковиті губи. Довгі вії і маленька стрілочка - не відволікали увагу від губ знаменитості.

Зірка йшла по подіуму впевнено, пильно дивлячись вдалину: "Ну, просто фантастика"

"Пальто моєї мрії, музика, шоу ... ❤️ спасибі моїм дорогим @brunosialelli @mr_carlos_nazario @piotrchamiercasting крутим хлопцям.... люблю вас шалено, спасибі за те, що ви мене запросили... @ diane.kendal @paulhanlonhair чудовий світ з тобою @lanvinofficial", - підписала кадри зірка.

За 11 годин пост зібрав понад 400 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі називали Беллу прекрасною леді, а також зазначили, що люблять старий Голлівуд, в образі якого і була Белла.

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