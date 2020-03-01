Топ-модель Белла Хадід показала відверті знімки з модельного подіуму
Як повідомляє Politeka.net Белла Хадід не пропускає практично жодного знакового шоу всіх Тижнів моди. Спекотна красуня, відома своїм відвертим стилем і схильністю до зухвалих образів, підкорила публіку новим стильним луком і своїм досконалим тілом.
Цього разу, Белла Хадід стала зіркою чергового модного показу, знімками з нього вона поділилася на своїй сторінці в блозі Instagram.
Так, американська супермодель Белла Хадід взяла участь у показі британського модного будинку Vivienne Westwood, відгриміла в суботу, 29 лютого, в рамках Паризького тижня моди у французькій столиці.
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Напівпрозорий ліф підкреслив обриси грудей моделі і майже не залишив простору для уяви, а велику кількість мережива і інших яскравих деталей декору хочеться розглядати і розглядати. Наречена в виконанні Белли вийшла зовсім не лагідної: кинджал за поясом став ефектним доповненням образу дівчини.
Користувачі мережі не зможуть прокоментувати знімки, адже їх Белла Хадід засвітила в своєму блозі Instagram-Stories.
Також раніше повідомлялося, що на нових опублікованих Белою фото і відео з модного показу, вона впевнено крокувала по подіуму в чудовому вбранні, який надав глядачеві можливість розглянути найпікантніші ділянки тіла топ-моделі практично поблизу. Так Белла засвітила свої спокусливі стегна і стрункі ніжки, а також частково живіт.
Шанувальники знаменитості просто в захваті від частих і таких яскравих публікацій Хадід-младшой в популярній соцмережі, вони відзначають, що на вищезгаданому показі Ізабелла продемонструвала котячу грацію і назвали манекенницю "пантерою". Також шанувальники писали про виразний притягальному погляді знаметисти і її приголомшливих жіночних формах.
Нагадаємо, Белла Хадід намагалася приховати ідеальне тіло під білим хутром
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