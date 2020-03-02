42-річна російська телеведуча Анфіса Чехова розбурхала атмосферними знімками на даху однієї з будівель в Санкт-Петербурзі

Як передає Politeka.net, красуня поділилася свіжими фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких з'явилася в незвичайному місці і у відвертій позі. Так, Анфіса в чорних штанях, високих шкіряних чоботях і світло-коричневій куртці вибрала неймовірно красиве місце для фотосесії з видом на місто, що розкинулося внизу.

На терасі стоїть інсталяція у вигляді півмісяця, яку облюбувала Чехова. Красуня розляглася на ній, розташувавши ніжки трохи вище голови і зігнувши їх в колінах. Усміхнена Анфіса дивиться кудись у бік від об'єктиву, а вітер тріпає її розпущені кучері.

"Ці 2 фотографії розділяє всього 5 хвилин! Як же Сонце все змінює! 🙈😍

А яка вам більше подобається, Похмура або Сонячна?", - підписала знімки зірка.

Шанувальники високо оцінили кадри, не втримавшись від хвалебних коментарів, і менш ніж за годину поставивили більше 5 000 "лайків".

"Ти всі ці 5 хвилин лежала і чекала сонце ?))"

"Будь-яка прекрасна (( Тому що це ПЕТЕРБУРГ😍😍"

"Місце називається ресторан Тераса!Перше Фото в хмарах приголомшливе!!"

"Похмура😍"

"Кожна по-своєму красива🔥"

"Друге фото - настрій🌈. Шикарне"

"Похмура більше відображає характер цього міста!"

"Класні фото!) яка ж ви все таки красуня!! 💐"

Раніше ми повідомляли, Чехова безсоромно посвітила стрункими ніжками в короткій чорній сукні. Дівчина позувала на червоному дивані, розташувавшись на подушках з чашкою гарячого напою. Незважаючи на помпезність навколишнього оточення, від фото віє затишком і теплотою. А усміхнена Анфіса виглядає просто розкішно.

"Я взагалі в шоці від того який розкішний готель ми відшукали в Санкт-Петербурзі. Знаходиться в центрі, 10-15 хвилин від вокзалу, і вікна виходять прямо на розвідні мости", - повідомила під фото знаменитість.

«Відмінного відпочинку», «Шик», «Приголомшливо красиво», «По царськи відпочиваєте», «Королевішна Анфіса», - писали в коментарях.

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