Известная российская телеведущая Анфиса Чехова продолжает хвастаться стильными луками

Так, некоторое время назад на ее странице в Инстаграм, Анфиса продемонстрировала красивый классический наряд, пишет Politeka.net.

Звезда позировала в длинных черных брюках на подтяжках и белой рубашке. Наряд идеально выделил тонкую талию знаменитости и ее немаленькую грудь.

Теледива стояла то смотря в камеру, то уводя взгляд вверх и в сторону.

На Чеховой яркая губная помада и макияж с темными тенями. Выглядела она шикарно, одним словом - стильно.

В посте Чехова рассказала, что смотрит шоу «Модель XL», где она член жюри. А далее звезда поделилась планами на день.

"Потом еду к врачу, и на мейк, готовиться к мероприятию, где вы сегодня снова сможете лицезреть меня в красивом вечернем платье😍", - написала артистка.

За три часа пост собрал более 7000 лайков и много комментариев.

"Сумка 💼 классная", "Доброе утро,Анфиса,вы сами создаете эти модели одежды ?И можно ли купить ее в Ростове- на -Дону?", "Анфиса, вы красотка. Реально революцию делаете😊 я поправилась и с ужасом понимаю что нигде не могу найти одежду подходящую. Либо нет размера, либо бабушкин балахон", "Кукла💛", "Брюки бомба!! Понравились с первого взгляда 😍😍 жаль не работаю сейчас, ходить не куда в такой красоте(((", "Анфиса вы прекрасны 😍", "Как мне нравится лук!!! Шикарно подобраны изделия ❤️", "Принцесса", "Красотка", "Какая же вы красивая 😻", "Вы прекрасна ❤️", "Ой, работать надо. Ещё чуть чуть и выходные", "Какой красивый баз 👍🏼🌷", "когда фото си**к будет", - написали пользователи сети.

Напомним, Анфиса Чехова позировала в удобном наряде, который подчеркнул ее формы. На звезде была обтягивающая кофта на молнии, облегающая юбка ниже колен колготки и кроссовки. Завершили образ черный рюкзак с брелоками.

Анфиса сделала простую прическу, дополнив ее крупной заколкой.

Ранее сообщалось, что Чехова полностью раздетая повернулась спиной к камере, засветив свою «пятую точку», округлые бедра и многочисленные татуировки. Самое большое тату оказалось у телеведущей на пояснице.

Напомним, что горячая Чехова обтянула пышные формы и показала, как соблазняет мужчин: «Хороша, чертовка».

Как сообщала Politeka, Чехова без стеснения обтянула пышные формы тонкой тканью: "Хочется смотреть снова и...".

Также Politeka писала, что Чехова огорошила внезапной сменой имиджа, отрезав рыжую копну: "Как Малефисента".